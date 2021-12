Mickey Rourke, la II Guerra Mondiale, un demone: il trailer dell'horror Warhunt (diretto da un italiano)

News Cinema

L'italiano Mauro Borrelli dirige negli Stati Uniti un film dell'orrore ambientato durante il secondo conflitto mondiale che debutta in streaming e in sala il 22 gennaio. Ecco il trailer di Warhunt.

Un bosco in cui è precipitato un aereo militare americano durante la II Guerra Mondiale. Una missione di soccorso ordinata da Mickey Rourke. Un demone che inizia a decimare i soccorritori. In estrema sintesi, è la trama di Warhunt, un film horror che debutterà nei cinema e in streaming negli Stati Uniti il 21 gennaio prossimo.

Scritto da tali Reggie Keyohara III e Scott Svatos, il film è diretto dall'italiano Mauro Borrelli, un illustratore che, dopo aver collaborato con Terry Gilliam a Il Barone di Munchausen, è partito per l'America (invitato da Coppola) dove ha lavorarto a lungo come concept designer e illustratore con registi come lo stesso Coppola, Tim Burton e Gore Verbinski per poi dedicarsi anche alla regia di film di genere.

Warhunt: trailer e trama del film horror con Mickey Rourke



1945. Un cargo militare statunitense perde il controllo e si schianta violentemente dietro le linee nemiche nel mezzo della foresta nera tedesca. Immediatamente lo spietato maggiore Johnson (Mickey Rourke) invia una squadra dei suoi soldati più coraggiosi per una missione di salvataggio e recuperare il materiale top secret che l'aereo stava trasportando. Guidati dai sergenti Brewer (Robert Knepper) e Walsh (Jackson Rathbone), i soldati si avventurano nelle profondità della foresta vicino al luogo dell'incidente. Presto scoprono soldati nazisti impiccati e altri cadaveri segnati da antichi simboli magici. Improvvisamente le loro bussole impazziscono, le loro percezioni si alterano e allontanarsi dal gruppo porta a un profondo orrore: sono attaccati da una potente forza soprannaturale. Lottando per sopravvivere, dovranno scoprire la scioccante verità dietro la forza che è a monte dei nazisti, e fare tutto il possibile per rimuovere tutte le prove che siano mai esistite, anche a costo della propria vita.