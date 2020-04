Mickey Rourke ha concluso le riprese di Warhunt, un horror di Mauro Borrelli girato durante la pandemia

News Cinema

Il film è un caso unico o quasi, non essendosi fermato durante la crisi del coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero.

Si sono concluse le riprese di un horror con venature fantasy, Warhunt, con protagonista Mickey Rourke, le cui riprese sono proseguite anche durante l’esplosione della pandemia di Covid-19. Una circostanza davvero eccezionale, resa possibile adattandosi alle linee guida del governo lettone, visto che le riprese si sono svolte a Riga. La troupe ha dovuto indossare mascherina e guanti, con un controllo della temperatura due volte al giorno, distanziamento sociale e la sanificazione dell’attrezzatura.

“Sono venuto a Riga per lavorare e questa cosa (il virus) era fuori controllo, ma tutti sono stati grandiosi”, ha dichiarato Rourke. Uno dei produttori, Yu-Fai Suen, ha detto che hanno dovuto aggiustare le presenze dell’attore. “Abbiamo dovuto risistemare la schedule mentre il paese stava chiudendo i suoi confini, e per fortuna ha accettato di volare prima del blocco, poi abbiamo riorganizzato i suoi giorni sul set di conseguenza. Sono state necessarie procedure addizionali sul set, ma velocemente è diventata la norma e tutti ci si sono adeguati. Per il trucco, ogni attore aveva un kit a lui dedicato in modo che i truccatori usassero le stesse cose sullo stesso attore. Naturalmente tutti i truccatori portavano delle mascherine mentre lavoravano.”

Non solo, il governo lettone ha concesso il permesso per girare altre produzioni televisive e cinematografiche con lo stesso protocollo.

Così ha commentato la strana avventura il regista, l’italiano Mauro Borrelli, che ha lavorato nel reparto scenografia di molte saghe hollywoodiane come Pirati dei Caraibi e Captain America, oltre a Star Wars episodio VIII: “All’inizio è stato surreale, ma il cast e la troupe si sono adeguati velocemente alle maschere e alle altre precauzioni, per cui abbiamo lavorato in maniera ancora più concentrata e efficiente. Il film è un viaggio sulle montagne russe, con immagini molto potenti, ma anche una grande metafora sulla guerra e sul male, raccontata con personaggi fortemente iconici”.

Warhunt presenta nel cast, oltre a Mickey Rourke, Robert Knepper e Jackson Rathbone, e racconta di un team d’élite dell’esercito americano alle prese con una missione segreta durante la Seconda guerra mondiale. Bloccati dietro le linee nemiche, nella Foresta nera tedesca, gli uomini si trovano a confrontarsi con una congrega di streghe.