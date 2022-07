Mickey Rourke contro Tom Cruise: "Ha interpretato lo stesso ruolo per 5 fottuti anni"

News Cinema

Interpellato a proposito del successo di Top Gun: Maverick e della bravura di Tom Cruise, Mickey Rourke si è tolto un sassolino dalla scarpa e ha detto che come attore il collega vale ben poco.

Nonostante il successo di Top Gun: Maverick e l’indiscussa popolarità di Tom Cruise, che sicuramente diventerà ancora più famoso con Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1 e MIssion Impossible Dead Reckoning - Part 2, c'è qualcuno che non lo trova un attore eccezionale e che lo critica apertamente. Questo qualcuno è un artista sincero e un po’ rude, un'icona anni ’80 e ’90 e un ex bellissimo e maledetto del grande schermo: Mickey Rourke. A lui di certo non importa che il sequel di Top Gun abbia incassato in tutto il mondo 1 miliardo e 18 milioni di dollari, perché i soldi forse fanno la felicità ma non sono necessariamente garanzia di talento.

La rabbia di Mickey Rourke verso Tom Cruise

Intervistato da Piers Morgan durante la trasmissione televisiva Piers Morgan Uncensored, Mickey Rourke ha così commentato il guadagno stratosferico di Top Gun: Maverick:

Non me ne frega un c… Tom Cruise ha interpretato lo stesso ruolo per trentacinque fottuti anni. Non lo stimo per questo. Non me ne importa nulla del denaro o del potere (…) Quando vedo lavorare Al Pacino o Christopher Walker, o vedo i primi film di De Niro o Richard Harris e Ray Winstone, capisco che voglio essere un attore così. Sono persone che hanno provato ad allargare il propri orizzonti.

Ora, nell’intervista originale, quindi in inglese, Mickey Rourke ha usato il verbo to stretch, che noi abbiamo tradotto con allargare, visto che gli orizzonti non si allungano. Quello che l'attore ha aggiunto subito dopo è che la sola cosa che Cruise ha allungato in tutti questi anni sono i suoi muscoli. Poi, alla domanda: "Secondo lei Cruise è un bravo attore?" ha risposto: "Credo che sia insignificante".

Mamma mia, quanto disprezzo in queste parole! Povero Tom Cruise! Forse, se davvero si farà Top Gun 3, come si vocifera in questi giorni, Mickey Rourke perderà veramente le staffe. La star di The Wrestler ha da poco finito di girare il film di Roman Polanski The Palace e si accinge a recitare nel thriller-horror, Cursed, in cui affiancherà Lindsay Lohan.