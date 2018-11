Michelle Yeoh raggiunge Henry Golding in Last Christmas di Paul Feig

Michelle Yeoh è entrata nel cast di Last Christmas, dove reciterà insieme a Emilia Clarke ma soprattutto Henry Golding. I due hanno infatti già realizzato insieme il successo Crazy & Rich, il cui l’attrice interpretava la madre snob dell’attore.

Last Christmas sarà diretto da Paul Feig e interamente ambientato a Londra. Il regista ha già lavorato con Golding nel suo ultimo, frizzante Un piccolo favore, di prossima uscita in Italia. La sceneggiatura di Last Christmas è stata scritta da Emma Thomson - uno dei suoi due Oscar è arrivato proprio con l’adattamento di Ragione e sentimento per Ang Lee – e Bryony Kimmings. Il titolo del film è ovviamente ripreso dal classico natalizio cantato da George Michael, le cui canzoni verranno utilizzate per la colonna sonora insieme ad altro materiale inedito della pop-star.

La storia principale sarà ovviamente romantica, e vedrà la giovane Kate (Clarke) innamorarsi di Tom (Golding), un uomo che sembra davvero troppo perfetto per lei. Il film sarà prodotto dalla Universal e uscirà nelle sale il 15 novembre 2019.

Tra i film più importanti interpretati da Michelle yeoh vale la pena citare almeno La tigre e il dragone, capolavoro sempre di Ang Lee vincitore di quattro premi Oscar.