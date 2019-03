Michelle Yeoh, Dave Bautista e Tony Jaa nel trailer di Master Z: IP Man Legacy

Tutti gli appassionati di film di arti marziali conoscono bene la saga di IP Man, tre film diretti da Wilson Yip e interpretati da Donnie Yen che raccontano la storia di Ip Man, uno dei più grandi maestri di Wing Chun mai esistiti, che ebbe tra i suoi allievi anche Bruce Lee.

Master Z: Ip Man Legacy è un film che si rilaccia direttamente agli eventi di Ip Man 3, ma che può essere considerato come il primo spin off della serie: il protagonista è infatti Cheung Tin Chi, interpretato da Max Zhang, l'uomo che aveva sfidato Ip Man ed era stato sconfitto alla fine di quel film.

Qui lo ritroviamo fare una vita dimessa e rassegnata come cameriere a Hong Kong, ma presto lo vedremo utilizzare di nuovo il Wing Chung quando si troverà trascinato in un mondo fatto di Triadi, denaro sporco, droga e corruzione.

A dirigere Master Z: Ip Man Legacy, che vede nel cast anche Michelle Yeoh, Dave Bautista e Tony Jaa, c'è il leggendario Yuen Woo-Ping, regista e coreografo di arti marziali che ha firmato alcui tra i più grandi successi di Jackie Chan, Sammo Hung, Jet Li e Donnie Yen, e che ha firmato le coreografie di titoli come Matrix, Kill Bill e La tigre e il dragone.

Ecco il trailer del film: