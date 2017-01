Michelle Williams nel debutto registico di Jonah Hill, Mid 90s'

Di recente candidata all'Oscar per la quarta volta (la seconda come migliore non protagonista) per il suo ruolo in Manchester by the Sea, Michelle Williams si conferma come una delle attrici più stimate della sua generazione. Tanto che un suo collega quasi coetaneo, Jonah Hill, l'ha chiamata a recitare nel film del suo debutto registico, Mid 90s', ovvero Metà anni '90'.

Inizialmente conosciuto per le commedie scatenate che ha interpretato, Hill si è rivelato col tempo un interprete duttile e sensibile e si prepara adesso a fare il suo esordio dietro la macchina da presa con un film che ha anche scritto.

La storia è incentrata sul dodicenne Stevie, appassionato di skateboard, e sulla sua crescita in un mondo in cui non mancano droghe, sesso e rock'n'roll. Michelle Williams sarà la madre del ragazzino, ancora da scritturare.

Il film dovrebbe entrare in produzione a giugno.