Michelle Pfeiffer spiega il suo unico rimpianto per aver rifiutato Il silenzio degli innocenti

Jonathan Demme voleva lavorare di nuovo con Michelle Pfeiffer e voleva lei nel ruolo di Clarice Starling nel Silenzio degli Innocenti, ma l'attrice rifiutò. Perché?

Nel 1998, Michelle Pfeiffer fu la splendida protagonista della commedia di Jonathan Demme Una vedova allegra... ma non troppo. I due si trovarono così bene a lavorare insieme che due anni dopo il regista pensò di nuovo a lei per il ruolo di Clarice Starling in quello che sarebbe stato il film pluripremiato agli Oscar, Il silenzio degli innocenti, che compirà 30 anni in questo 2021. Ma lei rifiutò la parte che fruttò a Jodie Foster il suo secondo Academy Award.

In una recente intervista al New Yorker Michelle Pfeiffer, negli anni Ottanta e Novanta sulla cresta dell'onda, spiega così il motivo del suo rifiuto:

Ero in apprensione. C'era tanta malvagità in quel film. La cosa che rimpiango di più è l'aver perso l'opportunità di fare un altro film con Jonathan. È che alla fine il male vinceva, alla fine di quel film il male escludeva il resto. Non ero a mio agio con quel finale. Non volevo far passare quel messaggio al mondo".

Insomma, anche le grandi attrici possono sbagliare: non tutte le storie hanno un lieto fine e nel caso del Silenzio degli Innocenti sarebbe stato veramente assurdo. Comunque, anche se fu la prima, Michelle Pfeiffer non fu l'unica considerata per la parte di Clarice Starling, ci furono anche Laura Dern e Meg Ryan, battute alla fine da Jodie Foster e sicuramente oggi non riusciremmo a pensare a nessun'altra attrice nel ruolo che lei ha fatto suo, ricoprendolo alla perfezione.