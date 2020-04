Michelle Obama al centro di Becoming, documentario in arrivo per Netflix

News Cinema

Annunciata una produzione Netflix dedicata al tour promozionale dell’autobiografia dell’ex first lady.

Sono di casa gli Obama su Netflix, hanno anche prodotto con la loro società il documentario che ha vinto l’Oscar quest’anno, Made in USA, e hanno un accordo con il colosso dello streaming. Non stupisce più di tanto, quindi, l’annuncio che dal 6 maggio sarà disponibile un nuovo Netflix Original, Becoming, un dietro le quinte del tour di fine 2018 nel quale Michelle Obama ha presentato la sua omonima autobiografia in giro per gli Stati Uniti. Il libro è stato pubblicato con lo stesso titolo in Italia da Garzanti.

Un giro per il paese in 34 città che dà l’occasione per un inedito primo piano sulla vita della Obama dopo la presidenza del marito, e insieme al libro regalano uno sguardo sul potere comunicativo di questa donna, sul suo idealismo e la sua capacità di unire una realtà troppo spesso ancora divisa. Becoming arriverà dal 6 maggio, all’interno dell’accordo di esclusiva con Netflix della società di famiglia, la Higher Ground Productions. La regia è della documentarista Nadia Hallgren, già vincitrice dell’Oscar per un corto documentario, con la produzione di Lauren Cioffi, Marilyn Ness e Katy Chevigny.

Sinossi di Becoming

Becoming è uno sguardo intimo nella vita dell'ex First Lady Michelle Obama durante un momento di profondo cambiamento, non solo a livello personale, ma anche per il paese per il quale lei e suo marito hanno reso un servizio di grande impatto per otto anni, all’interno della Casa Bianca. Il film offre uno sguardo raro e ravvicinato sulla sua vita, portando gli spettatori dietro le quinte mentre Michelle Obama fa un tour in 34 città che mette in luce il potere della comunità di colmare le nostre differenze e lo spirito di connessione che ne deriva quando condividiamo le nostre storie apertamente e onestamente.

Una nota di Michelle Obama

Sono entusiasta di informarvi che il 6 maggio Netflix renderà disponibile Becoming, un film documentario diretto da Nadia Hallgren che racconta la mia vita e le esperienze che ho vissuto durante il tour dopo l'uscita del mio libro.

Quei mesi che ho trascorso viaggiando - incontrando persone nelle città di tutto il mondo - mi hanno fatto capire che ciò che abbiamo in comune è profondo e reale. In grandi e piccoli gruppi, di giovani e anziani, unici e uniti, ci siamo incontrati e abbiamo condiviso storie, riempiendo quegli spazi con le nostre gioie, preoccupazioni e sogni. Abbiamo elaborato il passato e immaginato un futuro migliore. Parlando dell'idea del “diventare” (Becoming), molti hanno osato raccontare ad alta voce le proprie speranze.

Mi porto dentro quei ricordi preziosi e quel senso di connessione ora più che mai, mentre lottiamo insieme per resistere a questa pandemia, mentre ci prendiamo cura dei nostri cari, ci volgiamo alle nostre comunità e proviamo a tenere il passo con il lavoro e la scuola mentre affrontiamo enormi perdite, confusione e incertezza.

In questi giorni è difficile sentirsi radicati o pieni di speranza, ma spero che come me troverete gioia e un po' di tregua in ciò che Nadia ha fatto. Perché è un talento raro, una persona la cui intelligenza e compassione per gli altri si manifesta in ogni fotogramma che gira. Ancora più importante, è una persona che capisce il significato e il potere della comunità, e il suo lavoro è magicamente in grado di descriverlo.

Come molti di voi sanno, sono una persona che ama abbracciare. In tutta la mia vita, l'ho considerato il gesto più naturale e uniformante che un essere umano possa fare verso un altro - il modo più semplice per dire: "Sono qui per te". E questa è una delle parti più difficili della nostra nuova realtà: le cose che una volta sembravano semplici - andare a trovare un amico, sedersi con qualcuno che sta soffrendo, abbracciare uno sconosciuto - ora non sono affatto semplici.

Ma io sono qui per voi. E so che voi ci siete gli uni per gli altri. Anche se non possiamo più raccogliere o nutrire in sicurezza l'energia dei gruppi, anche se molti di noi vivono con il dolore, la solitudine e la paura, dobbiamo rimanere aperti e in grado di metterci nei panni degli altri. L'empatia è la nostra linfa vitale. È ciò che ci porterà dall'altra parte. Usiamola per reindirizzare la nostra attenzione verso ciò che conta di più, riconsiderare le nostre priorità e trovare modi per rendere il mondo migliore.

Anche in tempi difficili, forse soprattutto in tempi difficili, le nostre storie aiutano a cementare i nostri valori e a rafforzare le nostre connessioni. La loro condivisione ci mostra la strada da percorrere. Vi voglio bene e mi mancate tutti.

Becoming, una prima scena