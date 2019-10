Michelle Monaghan nel film horror The Craft, remake di Giovani streghe

News Cinema

L'attrice raggiunge i già scritturati David Duchovny, Cailee Spaeny e Zoey Luna, per la regia di Zoe Lister-Jones.

L'abbiamo vista l'anno scorso in Mission: Impossible - Fallout e nelle tre stagioni della serie The Path. Veniamo oggi a sapere dal sito Deadline che la 43enne Michelle Monaghan è entrata nel cast di The Craft, remake del film fantasy horror omonimo intitolato in Italia Giovani streghe. Uscito al cinema nel 1996, è considerato negli Stati Uniti un piccolo cult che all'epoca aveva fatto presa sul pubblico dei teenager. La storia ruota intorno a quattro studentesse del liceo che si dedicano alla stregoneria e non risparmiano incantesimi poco piacevoli a tutti coloro che le fanno arrabbiare.

Monaghan raggiunge sul set David Duchovny e quattro attrici protagoniste Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Cailee Spaeny. The Craft è scritto e diretto da Zoe Lister-Jones, attrice e scrittrice qui alla sua seconda regia dopo Band Aid del 2017, ed è prodotto dalla BlumHouse di Jason Blum insieme a Sony Pictures. Il film è attualmente in fase di riprese.