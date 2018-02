Michelle McLaren dirigerà Chris Pratt in Cowboy Ninja Viking

Il progetto della Universal Cowboy Ninja Viking, che vedrà protagonista Chris Pratt, ha finalmente un nome da lasciar sedere dietro la macchina da presa. Si tratta della bravissima regista televisiva Michelle McLaren, la quale ha contribuito con il suo notevole talento visivo al successo di serie di culto come Breaking Bad, The Leftovers e Il Trono di Spade. Per ottenere questo lungometraggio la McLaren ha sconfitto la concorrenza di Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda) e Rick Famuyiwa (Dope).

Alcuni ricorderanno che Michelle McLaren era stata la prima scelta della Warner per Wonder Woman, sostituita poi da Patty Jenkins in seguito alle cosiddette divergenze creative. Un altro film che la McLaren ha in preparazione con la TriStar è The Nightingale, thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

In precedenza la Universal aveva corteggiato sia il duo David Leitch e Chad Stahelski (John Wick) che Marc Forster (Neverland, Quantum of Solace) per la regia di Cowboy Ninja Viking. Il film, tratto dal comic book della Image Comics realizzato da AJ Lieberman e Riley Rossmo, vede un assassino che improvvisamente inizia a possedere le abilità molto diverse tra loro di tre differenti tipologie: cowboy, ninja e vichingo appunto. Alla sceneggiatura sono passati prima Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool), mentre la riscrittura è stata opera di Craig Mazin (Una notte da leoni II).

Cowboy Ninja Viking arriverà nelle sale statunitensi il 28 giugno 2019. Chris Pratt ha come prossime uscite due blockbuster assicurati quali Avengers: Infinity War e Jurassic World: Il regno distrutto.