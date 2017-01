Michel Keaton parla del ruolo dell'Avvoltoio nel prossimo Spider-Man: Homecoming

Durante il tour promozionale di The Founder, il nuovo film di John Lee Hancock che lo vede protagonista (e non è detto che non ci scappi a sorpresa qualche candidatura all'Oscar...) Michael Keaton ha parlato del suo prossimo ruolo, quello di Adrian Toomes alias l'Avvoltoio nell'imminente Spider-Man: Homecoming.

"Non posso rivelare troppo. La cosa interessante è che lui è e insieme non è quel personaggio - ha dichiarato Keaton - E' un cattivo molto più interessante di quanto mi immaginavo all'inizio perché c'è una parte di lui di cui dici: "Sai che c'è? Posso capirlo" Dico sul serio. Ha reso molto interessante interpretarlo."

Dopo essere stato Batman per i due film diretti da Tim Burton nel 1989 e 1992, e poi un altro supereroe più "sui generis" in Birdman, Keaton non apre aver esitato ad accettare di entrare in un altro comic book movie: "Neppure un secondo. E pensare che all'inizio avevo dovuto dire no perché non combaciava con altri impegni di lavoro. Poi per fortuna hanno posticipato le riprese e tutto ha funzionato. Sono felice di aver potuto realizzarlo."

Come noto nel film diretto da Jon Watts recitano Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, Robert Downey Jr. in quelli di Tony Stark/Iron Man. Con loro anche Marisa Tomei, Donald Glover e Jon Favreau. Il nuovo giocattolo della Marvel Studios arriverà nelle sale americane il 7 luglio 2017.