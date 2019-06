Michel Hazanavicius e i Dardenne al lavoro su un film d’animazione sull’Olocausto

Michel Hazanavicius, premio oscar per The Artist, è al lavoro sull’adattamento per un film d’animazione del bestseller francese La plus précieuse des marchandises di Jean-Claude Grumberg. Il progetto sarà coprodotto dai fratelli Dardenne e Robert Guédiguian insieme a Studiocanal, che disporrà dei diritti e delle vendite internazionali. L’ambientazione è in piena Seconda guerra mondiale, con l’Olocausto in pieno svolgimento. L’animazione verrà curata da Prima Linea, società francese dietro gioielli del genere come La tartaruga rossa e l’esordio del nostro Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, appena presentato al Festival di Cannes.

La storia intreccia i destini di una famiglia ebrea, fra cui due gemelli appena nati, che viene arrestata a Parigi e deportata ad Auschwitz, e una coppia di poveri boscaioli senza figli che vivono in una fitta foresta polacca. Mentre sono sul treno che li conduce ai campi della morte, il giovane padre mette uno dei gemelli in un pacco e lo getta fuori dal treno, nella neve. La solitaria moglie del boscaiolo, la cui unica distrazione è rappresentata dal guardare i treni che passano, ritrova il pacco e il bambino che aspettava intensamente da tanto tempo.

Hazanavicius scriverà la sceneggiatura insieme a Jean-Claude Grumberg, autore di una favola uscita lo scorso gennaio in Francia e già tradotta in una dozzina di lingue. In Italia è stata pubblicata ad aprile da Guanda col titolo Una merce molto pregiata.

“Opponendo la forza della vita all’industria della morte”, parole di Hazanavicius, “il racconto di Grumberg riesce a trovare qualcosa di bello da raccontare su un periodo che rimarrà per sempre una macchia nella storia dell’umanità”. Il regista sente una connessione particolarmente intima con questo progetto, visto che conosce Grumberg, un amico dei genitori, fin dalla sua infanzia. In passato ha già eplorato il tema del genocidio in un documentario sul Ruanda e in The Search.

Oltre a scrivere, dirigere e produrre il film, Hazanavicius si occuperà anche del graphic design del film. Ha detto che disegna da tutta la vita e che “l’aspetto dell’animazione sarà piuttosto classico e ispirato a molte tradizioni, da Biancaneve ai giapponesi, all’estetica russa del XIX secolo”.