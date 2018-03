Michael Winterbottom al Festival del Cinema Europeo di Lecce

Dopo aver annunciato la presenza della regista ungherese candidata all'Oscar (per Corpo e anima) Ildikó Enyedi, che riceverà l'Ulivo d’Oro alla Carriera, Il Festival del Cinema Europeo di Lecce cala un nuovo asso. Altro ospite d'onore della manifestazione diretta da Alberto La Monica, che gli dedica la sezione I Protagonisti del Cinema Europeo, sarà Michael Winterbottom.

Al filmmaker inglese verrà reso omaggio attraverso una retrospettiva dei suoi film che comprende dieci titoli altamente significativi, fra cui: Benvenuti a Sarajevo, Wonderland, Cose di questo mondo, The Road to Guantanamo, Genova, The Killer Inside Me.

Winterbottom incontrerà inoltre il pubblico del festival, a cui parlerà probabilmente dei due progetti in cui è impegnato: la satira sul mondo dei super ricchi Greed (che vede protagonista Sacha Baron-Cohen nei panni del miliardario britannico Green Philip) e The Wedding Guest, al quale sta lavorando in India dirigendo Dave Patel. Dopo la "chiacchierata", il regista riceverà l'Ulivo d’Oro alla Carriera.

Realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia con risorse del Patto per la Puglia (FSC), il Festival del Cinema Europeo è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion con il sostegno del Comune di Lecce e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale Cinema. Si svolgerà nella cittadina pugliese dal 9 al 14 aprile e vedrà fra i suoi ospiti anche i fratelli Luca e Carlo Verdone, che assegneranno il Premio Mario Verdone a un'opera prima di un giovane regista italiano.