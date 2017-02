Michael Sheen con Michelle Monaghan in The Price of Admission

Il gallese Michael Sheen e l'americana Michelle Monaghan sono due attori che amiamo molto, entrambi protagonisti di due serie tv, rispettivamente la bellissima Masters of Sex, purtroppo cancellata sul più bello dopo quattro stagioni, e The Path.

Adesso faranno coppia sul grande schermo in un progetto singolare, The Price of Admission, scritto e diretto da Peter Glanz. Si tratta di una storia descritta come Kaufmaniana (nel senso di Charlie) in cui Sheen sarà il commediografo Harold Sugar, preda della classica crisi di mezza età.I suoi problemi e blocchi sul lavoro influiscono negativamente anche sul rapporto con la moglie, Eliza (Monaghan). Stanca di mettere sempre davanti a sé le ambizioni di lui, lei vorrebbe metter su famiglia, ma lui inizia a scrivere una pièce autobiografica. Man mano che i confini tra realtà e fantasia iniziano a confondersi, però, comincia a perdere la sua salute mentale.

Il candidato all'Oscar Casey Affleck, impegnato al momento in un altro progetto di Glanz, produrrà The Price of Adfmission, che cercherà finanziamenti al mercato del cinema europeo di Berlino. Vedremo al cinema Sheen anche nel drammatico Home Again e nella commedia di Mike White Brad's Status. Monaghan, impegnata nella seconda stagione di The Path, al cinema apparirà nel dramma romantico Sidney Hall.