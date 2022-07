Michael Shannon esordisce nella regia con Eric Larue, ispirato al massacro della Columbine High School

News Cinema

Michael Shannon ha deciso di passare all'altra parte della macchina da presa per dirigere l'adattamento di una pièce teatrale del 2002 che si intitola Eric Larue e prende spunto dalla strage della Columbine High School, nel 1999.

Michael Shannon è un attore che amiamo moltissimo e l'ultima notizia che lo riguarda ci manda davvero in brodo di giuggiole. Michael, che vedremo nei panni del Generale Zod in The Flash, esordirà dietro alla macchina da presa, dirigendo la trasposizione cinematografica di una pièce teatrale intitolata "Eric Larue" e andata in scena per la prima volta nel 2002 al Red Orchid Theatre di Chicago, di cui Shannon è uno dei fondatori.

Cosa sappiamo del film che sarà diretto da Michael Shannon

Lo spettacolo "Eric Larue" porta la firma di un certo Brette Neveu, che sarà anche sceneggiatore del film. Shannon avrebbe dovuto girare in Arkansas, ma dopo che lo stato ha voluto vietare l'aborto, in seguito alla decisione della Corte Suprema di abolire la storica sentenza del 1973 che affermava il diritto costituzionale all'aborto negli Stati Uniti, il nostro ha optato per la città di Wilmington in North Carolina.

"Eric Larue" è stata scritta in risposta al Massacro della Columbine High School nel 1999, che portò alla morte di 24 studenti e di un insegnante, nonché al suicidio dei due giovani studenti responsabili della strage. Il film racconterà di una donna di nome Janice che è la madre di un ragazzo che, sparando, ha ucciso tre suoi compagni di classe. La donna incontra le loro mamme e va a trovare il figlio in carcere. Il tema del film non è tanto la violenza quanto la capacità di superare un trauma.

Michael Shannon sul film

A proposito del film da "Eric Larue" Michael Shannon ha dichiarato:

Eric Larue ha molto da dire sul nostro paese e sul modo (a volte piuttosto inappropriato) in cui cerchiamo di fare i conti con il trauma di abitare qui, che è molto insidioso perché il più delle volte non si presenta in forma concreta. Come molte grandi storie, Eric Larue parla contemporaneamente di una piccola realtà e di un contesto più ampio. Quando ho letto la sceneggiatura, ho immediatamente capito che dovevo dirigere il film. L'ho visto, l'ho sentito e ho voluto assicurarmi che fosse raccontato con grande precisione, perché, in fin dei conti, affronta un tema incredibilmente delicato.

Il prossimo film in cui vedremo recitare Michael Shannon è Bullet Train, il thriller con Brad Pitt. Al momento non sappiamo se il neo regista ritaglierà una parte nel suo film d’esordio.