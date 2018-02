Michael Shannon e Michael B. Jordan nel trailer del Fahrenheit 451 targato HBO

"Un paio d'anni fa, mi sono guardato attorno, a quello che succedeva nel mondo, e mi è sembrato il momento ideale per un'interpretazione moderna del romanzo di Ray Bradbury."

Così ha detto il regista Ramin Bahrani, che si è imbarcato nell'impresa di adattare nuovamente "Fahrenheit 451" e, di conseguenza, di confrontarsi a distanza con il François Truffaut che nel 1966 lo aveva già fatto, girando il suo primo e unico film in lingua inglese con protagonisti Julie Christie e Oscar Werner.

Confronti a parte, non ci sentiamo certo di dargli torto, circa l'attualità di una storia che racconta un sistema mediatico che vuole sedare gli animi, la presunzione di riscrivere la storia e la voglia di bruciare i libri, e quindi annientare cultura e pensiero critico.

Il Fahrenheit 451 di Bahrani, che è prodotto dalla HBO ed è previsto debuttare in maggio - dopo una prima mondiale al Festival di Cannes, sostengono i sempre bene informati - vede invece i protagonisti Michael B. Jordan e Michael Shannon: il primo nel ruolo del pompiere-brucialibri ribelle Montag, il secondo in quelli del suo inflessibile capitano Beatty. A completare il cast ci sono anche Sofia Boutella (che sarà Clarissa), Keir Dullea, Martin Donovan e Laura Harrier.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Bahrani.

Tenetevi forte, perché questo è il primo trailer del nuovo Fahrenheit 451.