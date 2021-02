Michael Mann: cinque grandi film in streaming dell'autore

News Cinema

Il regista di Collateral e Heat - La sfida Compie oggi 78 anni. Ecco il meglio della sua filmografia disponibile in streaming.

Nessun regista americano contemporaneo ha saputo esprimere, all’interno del cinema di genere, una visione di cinema tanto potente e compiuta quanto quella espressa da Michael Mann. Per questo nel corso dei decenni e delle opere è diventato un autore, anche quando ha “sbagliato” film: vedendo infatti il suo esordio Strade violente, vecchio ormai di quarant’anni, e poi il suo più recente Blackhat - ignorato del tutto dal pubblico nonostante la presenza della star Chris Hemsworth - scorgerete una serie di soluzioni visive, di percorsi narrativi, di piccoli grandi momenti di stasi che il cineasta ha riproposto e sviluppato lungo tutta la sua carriera. Per questo un film diretto da Michael Mann è sempre riconoscibile e si incastra dentro la sua filmografia con una coerenza estetica impressionante, in particolar modo per la fattura elevata. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio al regista che oggi compie 78 anni rappresentano a nostro avviso il meglio disponibile. Mancano sorprendentemente all’appello dello streaming due capolavori come Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986) e Insider - Dietro la verità (1999) che gli è fruttato la sua unica nomination all’Oscar come miglior regista. Se tali titoli fossero stati disponibili in streaming, sarebbero entrati senz’altro nella nostra cinquina. Buona lettura.

Cinque film di culto diretti da Michael Mann

Strade violente

L’ultimo dei Mohicani

Heat - La sfida

Alì

Collateral

Strade violente (1981)

Dopo il film per la TV La corsa di Jericho l’esordio per il grande schermo arriva con un thriller rarefatto e immobile, che esplora principalmente i silenzi in cui i personaggi si raccontano tutto. Memorabili le sequenze nel diner tra un grande protagonista James Caan e una sopraffina Tuesday Weld. Strade violente possiede già tutto il meglio del cinema di Mann, dallo stile inconfondibile alla tensione morale che lacera i personaggi. Magnifico lo showdown finale, trattenuto e potente. Uno dei grandi cult-movie dei primi anni ‘80. Disponibile su NOW TV.

L’ultimo dei Mohicani (1992)

L’adattamento del classico della letteratura di James Fenimore Cooper rappresenta un “mostro” nella filmografia di Mann: il regista infatti si confronta con l’epica dei grandi spazi e con la messa in scena magniloquente del film in costume. Il risultato è spiazzante per chi ama il cinema di interni di Mann ma allo stesso tempo abbagliante: L’ultimo dei Mohicani è uno spettacolo grandioso, romantico, con una sequenza finale di rara potenza emotiva e un Daniel Day-Lewis mai così magnetico e vibrante. Una variazione di grande impatto cinematografico, testimonianza della versatilità di un cineasta troppo spesso incasellato dentro i soli schermi dell’action-thriller. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Heat - La sfida (1995)

Heat - La Sfida: il trailer del film

Il film che in fondo ha definito chi è Michael Mann. Heat - La sfida rappresenta uno deo momenti fondamentali del cinema degli anni ‘90, il tassello di congiunzione tra il prodotto di intrattenimento e una visione personale, specifica sia nell’estetica che a livello narrativo. Il duello tra il poliziotto Al Pacino e il rapinatore Robert De Niro è infatti sviluppato con la cadenza di una tragedia, Mann si prende tutto il tempo per raccontare la storia non solo dei due protagonisti ma anche di molti membri delle rispettive gang. Poi quando parte l’azione Heat esplode, come nella storica sequenza di battaglia urbana in seguito alla rapina in banca. A nostro avviso non il miglior film del regista, ma siamo comunque dalle parti del capolavoro. Eccome se ci siamo...Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Alì (2001)

Probabilmente il film più difficile da realizzare per Mann, un biopic su uno dei personaggi più straripanti del XX secolo per un autore che, quando si tratta di raccontare psicologie, preferisce invece lavorare in sottrazione. Alì è un film ondivago e non sempre funziona a tutti i livelli, ma il quarto d’ora di montaggio iniziale che riassume la vita del pugile raccontandola insieme alla vittoria di Sonny Liston, sono forse il momento più alto dell’intera filmografia di Mann. E lo scontro finale dimostra quanto il suo cinema possa piegarsi alle esigenze del film specifico e mantenere comunque il suo discorso filmico intatto o quasi. Film squilibrato ma potentissimo, con un Will Smith perfetto. Disponibile su Apple Itunes.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

E infine il capolavoro assoluto di Michael Mann, un’opera di genere che lo trascende per farsi esperienza di cinema completa. Collateral è anche un esperimento estetico impressionante, il primo film mainstream realizzato in digitale interamente di notte. Il percorso a tappe che lega il killer Tom Cruise e il tassista Jamie Foxx diventa un duello psicologico per l’anima dell’eroe involontario. Impossibile definire con pienezza questo thriller in poche parole, c’è troppo grande cinema per rinchiuderlo in poche frasi. Basta rivederlo, e capirete. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Dopo Collateral Mann ha girato altri due film di enorme impatto come Miami Vice e Nemico pubblico: il primo possiede la potenza emotiva della grande storia d’amore incompiuta tra Gong Li e Colin Farrell, il secondo invece diventa una elaborazione del period-movie scarnificata e tesissima, un biopic affascinante e stridente come solo il miglior Mann sa essere.