Michael Keaton sarà di nuovo Batman in The Flash

News Cinema

L’attore americano pronto a tornare a indossare i panni di Batman a quasi trent’anni di distanza da Batman Returns di Tim Burton.

Michael Keaton è in trattative per tornare a interpretare Batman nel prossimo adattamento DC Comics per il grande schermo, The Flash, a distanza di poco meno di trent’anni da Batman Returns, seconda delle sue due incarnazioni dell’uomo pipistrello per la regia di Tim Burton. Gli appassionati ricorderanno poi il suo ruolo da supereroe decadente in Birdman di Inarritu nel 2014, per cui venne candidato come miglior attore protagonista agli Oscar.

Quello che già si sa di The Flash è che il personaggio del titolo sarà interpretato da Ezra Miller, per la regia di Andy Muschietti (It). Se tutto andrà per il meglio e Keaton troverà un accordo con la Warner, ci saranno buone possibilità che tornerà in altri film dell’universo DC. Secondo quanto dice una fonte citata da The Hollywood Reporter, il suo Batman potrebbe avere un ruolo da mentore saggio affine a quello di Nick Fury alias Samuel L. Jackson nel mondo Marvel. Fra i progetti in sviluppo che dovrebbero coinvolgerlo c’è Batgirl.

Scelto nello scetticismo generale, lui che veniva soprattutto dalla commedia, Keaton conquistò tutti nei due Batman burtoniani del 1989 e 1992. Come noto è atteso per il 2021 anche The Batman, con Robert Pattinson protagonista, per la regia di Matt Reeves, ma si tratta di una storia ambientato in un suo universo a parte rispetto a Flash e agli altri film DC. Dal poco che si sa del film con Miller, coinvolgerebbe viaggi nel tempo e intra dimensionali, chissà che non siano considerati anche i viaggi fra universi cinematografici.

Le riprese di The Flash dovrebbero partire nella primavera 2021 a Londra.