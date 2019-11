Michael Jackson: il biopic sul re del pop sembra ora ufficiale

News Cinema

Gli eredi del re del pop hanno concesso i diritti di adattamento per il cinema.

Se ne parla da qualche mese ma ora la notizia è ufficiale: Graham King, produttore di Bohemian Rhapsody (ma anche di The Aviaor di Martin Scorsese), ha ottenuto i diritti da parte degli eredi di adattare per il grande schermo la vita e la carriera di Michael Jackson. King ha anche acquisito i diritti sull'intero catalogo musicale del re del pop per poterlo usarlo nella colonna sonora del film.



A scrivere il film, che ripercorrerà i 50 anni della vita di Jackson, morto il 25 giugno 2009, sarà John Logan, due volte candidato all'Oscar per la sceneggiatura del Gladiatore di Ridley Scott e di The Aviator.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, il film sarà un racconto tutt'altro che "asettico" della vita di Jacko. Al momento non si hanno notizie né sul possibile attore che avrà l'arduo compito d'interpretare Jackson sul grande schermo né su chi siederà dietro la macchina da presa.