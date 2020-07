Michael J. Fox arriva a 32 anni di matrimonio: "Credo stia funzionando"

News Cinema

L'adorata star di Ritorno al futuro ha compiuto lo scorso 9 giugno 59 anni. Michael J. Fox ha però festeggiato sui social anche l'anniversario del suo matrimonio con Tracy Pollan.

Come diceva il titolo del suo primo libro autobiografico, Lucky Man, in cui il sottinteso era "nonostante tutto", Michael J. Fox è davvero un Uomo Fortunato. Lo è perché è lui a ricordaselo e a ricordarcelo costantemente con il suo inguaribile ottimismo. Nonostante tutto, appunto, nonostante la spietata diagnosi del morbo di Parkinson arrivata all'età di 29 anni. "Potrai avere ancora una decina d'anni di normalità, senza che nessuno si accorga della malattia" gli dicevano i dottori mentre compilavano le prime prescrizioni per i medicinali che avrebbe assunto per tutta la vita, "poi i tremori inizieranno a vedersi e il tuo lavoro di attore sarà irrimediabilmente compromesso".

Oggi Michael J. Fox ha 59 anni, compiuti lo scorso 9 giugno. Il 16 giugno è stato invece l'anniversario di matrimonio con Tracy Pollan. I due si erano conosciuti sul set della sitcom Casa Keaton, dove l'attrice interpretava la sua ragazza in una quindicina di episodi, ma soltanto un paio d'anni più tardi avevano iniziato una relazione ritrovandosi sul set del film Le mille luci di New York. Le nozze sono arrivate nel 1988, il primo figlio Sam è nato il 30 maggio 1989 e nel 1991 è arrivata la notizia della malattia. Come descrive nel libro, Michael J. Fox ha passato anni bui tra depressione e dipendenza dall'alcol, ma avere l'amore, la forza e il supporto della moglie Tracy è stato determinante per l'accettazione della sua nuova condizione e di una visione diversamente positiva nei confronti della vita. Il 15 febbraio 1995 è diventato padre per la seconda e terza volta con l'arrivo delle gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Phyllis. La Michael J. Fox Foundation è stata da lui fondata nel 2000 per aiutare e finanziari i medici ricercatori nella ricerca di una cura contro il morbo di Parkinson. Un'altra figlia per la coppia, Esme Annabelle, è arrivata il 3 novembre 2001.

Michael J. Fox ha postato su Instagram una foto nel primo anno in cui frequentava Tracy Pollan. Con la sua consueta ironia, ha scritto "32 anni. Credo stia funzionando. Amore della mia vita".