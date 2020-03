Michael Giacchino confermato per le musiche di Jurassic World: Dominion

News Cinema

Come noto le riprese del film sono state fermate a causa del Coronavirus.

Dopo aver composto le musiche dei primi due episodi del franchise di successo il compositore Michael Giacchino è stato confermato anche per il prossimo Jurassic World: Dominion, produzione che come noto al momento è stata sospesa dalla Universal a causa della pandemia di Coronavirus. Dopo aver diretto il primo episodio della nuova trilogia Colin Trevorrow tornerà dietro la macchina anche per questo terzo, lavorando su una sceneggiatura scritta da lui stesso insieme a Derek Connolly e la “new entry” Emily Carmaichel (Pacific Rim: La rivolta). Confermato il cast di protagonisti composto da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Justice Smith, mentre dagli episodi di Jurassic Park rivedremo Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Oltre a questi faranno il loro ingresso nel franchise Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman e Scott Haze. Non si sa ancora quando ricominceranno le riprese del blockbuster annunciato.

Le collaborazioni più prestigiose della carriera di Michael Giacchino al momento sono quelle sviluppate con J.J. Abrams – per cui ha musicato i due primi Star Trek e Super 8 – e soprattutto con la Pixar. Per la celeberrima casa di produzione Giacchino ha infatti composto le musiche di successi come i due Gli incredibili, Ratatouille ma soprattutto di Up, che nel 2009 gli ha fruttato addirittura l’Oscar per la miglior colonna sonora. Il musicista sta al momento lavorando alla partitura di The Batman, attesissimo (e al momento anch’esso messo in stallo) cinecomic della DC/Warner diretto da Matt Reeves. Per lo stesso cineasta Giacchino ha già scritto le musiche del notevole The War – Il pianeta delle scimmie.