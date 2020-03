Michael Giacchino conferma che Brad Bird sta ancora lavorando a un musical

News Cinema

Si tratta di un progetto originale con attori veri e circa venti minuti d'animazione.

Intervistato recentemente dal sito Collider il compositore Michael Giacchino ha dichiarato che Brad Bird sta ancora lavorando a un musical di cui lui comporrà le la colonna sonora. Noi di Comingsoon avevamo dato la notizia più di un anno fa, ma poi del progetto non si era più parlato. Ecco invece arrivare la conferma da parte di uno dei diretti interessati al progetto. Queste le parole di Giacchino: “Siamo alle prime fasi del progetto, stiamo discutendo di come sarà o quale sarà il tono della musica. Tiriamo fuori qualche idea a cui pensiamo per un po’, e vediamo quanto ci piace. Quindi ecco dove siamo, ancora alle fasi iniziali. Ma lo spunto di partenza è geniale, puro Brad Bird. È divertente, emozionante, sciocco: tutto quello che ci si può aspettare dai suoi film. Non vedo l’ora di iniziare a realizzarlo. Non so ancora quando lo gireremo, ma ci stiamo certamente lavorando!”

Di questo musical per il momento soltanto che è basato su una storia originale e che sarà un film in live-action con però circa venti minuti di animazione. Ricordiamo che Michael Giacchino – vincitore dell’Oscar grazie alla colonna sonora di Up, diretto da Pete Docter – ha già lavorato con Brad Bird a Gli incredibili, Ratatouille, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Tomorrowland e Gli incredibili 2.Tra le prossime colonne sonore che il musicista firmerà ci sono quelle di The Batman e Jurassic World: Dominion.