Michael Fassbender sarà nel sequel del demenziale Kung Fury

Kung Fury, il corto virale che ha spopolato qualche tempo fa su Internet, avrà un squel in forma di lungometraggio per il cinema, e tra i protagonisti ci sarà...Michael Fassbender! Sì, capiamo, la notizia è talmente assurda da sembrare falsa, eppure dobbiamo confermarla...

Il progetto, le cui riprese cominceranno la prossima estate, sarà nuovamente diretto dall'ideatore Michael Sandberg, che tornerà anche come protagonista, lui che aveva interpretato il poliziotto del cortometraggio originale. Anche un'icona com del trash-cult come David Hasselhoff, che aveva partecipato al primo episodio, affiancherà nuovamente Fassbender e l'attore/regista.

Per chi non sapesse la trama (si fa per dire trama...) del primo Kung Fury, eccovela spiegata al meglio delle nostre possibilità. Tenete presente che è difficile dipanare chiaramente una materia narrativa così complessa e intricata! Siamo nel 1985 a Miami: la città è tenuta al sicuro da Kung Fury, il miglior poliziotto che la città abbia mai avuto. La sua squadra scelta, i Thundercops, sono stati assemblati per sgominare il super-cattivo Kung Fuhrer, ovvero Adolf Hitler. L'eroe senza paura e senza troppo cervello dovrà addirittura viaggiare nel tempo per sconfiggere la minaccia suprema...

Alla produzione del sequel di Kung Fury troveremo David Katzenberg, Seth Grahame-Smith e Aaron Schmidt. Quale sarà la parte di Fassbender? Non dormiremo la notte dalla trepidazione di saperlo...



Ricordiamo che Kung Fury era stato inizialmente concepito come un progetto Kickstarter da realizzare con 200.000 dollari, e per il film ne sono già stati ottenuti 630.000 Il cortometraggio ha ottenuto ben 40 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Candidato due volte all'Oscar, Michael Fassbender tornerà al cinema prossimamente ancora nei panni di Magneto con X-Men: Dark Phoenix.