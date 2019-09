Michael Fassbender sarà l'allenatore di Next Goal Wins di Taika Waititi

News Cinema

Reduce dal premio del pubblico vinto per Jojo Rabbit al festival di Toronto, il regista prepara il prossimo film, prima del suo secondo Thor.

Taika Waititi non stop: dopo aver vinto al festival di Toronto il premio del pubblico con la sua satira anti-odio Jojo Rabbit, il cineasta neozelandese prepara già il suo prossimo film che non è, al momento, la sua seconda e confermata avventura col personaggio di Thor nel cinecomic Marvel, Thor: Love and Thunder, ma Next Goal Wins, basato sull'omonimo documentario britannico del 2014 che racconta l'impresa della squadra di calcio della Samoa americana e il suo tentativo di riscattare la sua indegna tradizione di ultima ruota del carro e qualificarsi ai campionati mondiali.

La notizia di oggi è che in trattativa per il ruolo dell'allenatore dello scalcinato team chiamato a risollevarne le sorti, l'olandese Thomas Rongen, c'è Michael Fassbender. Nel documentario il vero mister è dogmatico e severo, cosa che lo pone in contrasto con l'atteggiamento tranquillo e poco impegnato della squadra.

Nelle mani di Taika Waititi è un soggetto che darà sicuramente occasione di ridere e di intenerirsi, visto che il regista dà il meglio di sé in storie di personaggi svantaggiati o fuori delle regole, come ha dimostrato in film come Boy e Hunt for the Wilderpeople, inspiegabilmente mai usciti in Italia.

Anche Next Goal Wins uscirà, come Jojo Rabbit, con l'etichetta Fox Searchlight.