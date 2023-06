Michael Fassbender, incidente alla Le Mans ed è fuori gara!

News Cinema

L'attore, alla sua seconda prova alla Le Mans, ha dovuto abbandonare la gara per un incidente. "Recitare è il mio mestiere, fare il pilota è il mio sogno da ragazzino".

Michael Fassbender ha il pallino delle corse: se non lo ricordate l'attore già l'anno scorso, quando aveva partecipato alla sua prima Le Mans, aveva dichiarato a Eurosport "Diciamo che recitare è il mio lavoro, ci sono più abituato e mi sento a casa, per me è il mio mestiere naturale, ma le corse sono sempre state il mio sogno da ragazzino". Purtroppo alla sua seconda Le Mans nel weekend, le cose sono andate peggio e un incidente ha reso la sua auto inservibile...

Michael Fassbender fuori dalla Le Mans 2023, auto distrutta

Se l'anno scorso Michael Fassbender con il team di cui fa parte, Proton Competition, era riuscito a risultare 51° tra le 62 squadre in gara alla 24 Ore di Le Mans, questa volta gli è andata molto peggio: la sua auto 911 si è schiantata sulla barricata di quella parte del circuito nota come "Porsche Curves", riportando un danno irreparabile. L'attore non ha commentato l'accaduto, anche perché tutti possono vederlo tramite le riprese della gara (ve ne proponiamo alcune qui in basso nell'embed da Twitter). Il team Proton Competition ha però scritto: "Siamo devastati! L'auto #911 non correrà più la Le Mans 24. A qualche minuto dalla fine del suo giro, Michael Fassbender ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato su una barriera, e non c'è stata possibilità di riparare il danno. La Le Mans non è stata gentile con noi quest'anno!"

L'anno scorso, sempre a Eurosport, Michael aveva dichiarato: "Sento che la recitazione per me è come i compiti a casa. Mi sento a mio agio, ma questo è il mio sogno originale. A un Oscar preferirei una vittoria alla Le Mans".

Fortunatamente pare che Michael sia uscito illeso dallo schianto, ma immaginiamo la sua delusione.