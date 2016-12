Michael Fassbender ha sfiorato Il Risveglio della Forza

Giocare al divertente gioco del "chi avrebbe potuto fare cosa" - in riferimento agli attori presi in considerazioni e poi scartati o semplicemente interpellati per questo o quel film - ci porta oggi a parlare di Michael Fassbender.

Arriva infatti la notizia che l’attore, nelle sale in Assassin’s Creed dal 4 gennaio, avrebbe potuto recitare in Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza.

A confessarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata alla vigilia dell’uscita USA del film di Justin Kurzel ispirato al celebre videogioco. Senza fare troppe precisazioni, Fassbender si sarebbe limitato a dichiarare: "Abbiamo parlato di un ruolo. C’è stata una conversazione. Quasi sicuramente avevo già un impegno l’estate in cui sono cominciate le riprese".

Com’è naturale, la rivelazione di Michael ha dato luogo, soprattutto oltreoceano, a ipotesi di ogni genere. Quale personaggio gli sarebbe toccato in sorte? Uno dei protagonisti, molto probabilmente, vista la levatura dell’attore, che si muove agilmente sia nel territorio dei blockbuster che nel più raffinato ambito del cinema indipendente. Qualcuno ipotizza che avrebbe interpretato il carismatico Poe Dameron (impersonato, come si sa, da Oscar Isaac), suggerendo che nelle mani di Fassi il pilota della Resistenza avrebbe acquistato una certa raffinatezza alla James Bond. Altri parlano del generale Hux.

Ogni speculazione è comunque inutile e dunque non resta che augurarsi che Michael Fassbender faccia in qualche modo capolino nei prossimi capitoli della saga. Chissà…