Michael Douglas e I suoi migliori film in streaming

L'attore premio Oscar compie domani 77 anni. Ecco cinque titoli in streaming per ripercorrere una carriera unica, fatta di scelte coraggiose e iconoclaste.

Quella di Michael Douglas non è una stella come tutte le altre. Il figlio del grande Kirk avrebbe potuto facilmente seguire le orme del padre e diventare il beniamino di milioni di spettatori. E invece l’attore e produttore - Oscar per Qualcuno volò sul nido del cuculo, non bisogna dimenticarlo - ha scelto molto spesso in controtendenza ruoli complessi, problematici, che hanno sfidato non soltanto le sue capacità di interprete ma anche la sua immagine pubblica. E non ci riferiamo soltanto al Gordon Gekko di Wall Street che nel 1987 gli ha regalato un secondo Oscar, stavolta come miglior attore protagonista. E tanto meno al detective Nick Curran nel thriller erotico Basic Instict, il film mainstream più “scandaloso” e chiacchierato degli anni ‘90. Questi due titoli non sono neppure nella lista di cinque film in streaming scelti per raccontare la carriera affascinante di un artista coraggioso e iconoclasta. Domani Michael Douglas compie 77 anni, e noi di Comingsoon vogliamo rendergli omaggio nel modo che assolutamente merita. Con una sola, ultima precisazione: manca in streaming in Italia Wonder Boys di Curtis Hanson, uno dei migliori film da lui interpretati che sarebbe di sicuro entrato nella nostra cinquina. Buona lettura.

Sindrome cinese (1979)

Uno dei primi film della carriera di Douglas lo mette immediatamente a confronto con due mostri sacri come Jane Fonda e Jack Lemmon. Nel ruolo di un operatore televisivo l’attore diventa il testimone principale della vicenda parossistica di un uomo che lotta contro il sistema per evitare una catastrofe nucleare. Scritto e diretto con enorme partecipazione da James Bridges, Sindrome cinese è uno dei film di impegno civile più tesi e drammatici della storia del cinema, e questo soprattutto per merito dell’interpretazione di un Lemmon straordinario, candidato all’Oscar e vincitore della Palma d’Oro a Cannes. Prova indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Attrazione fatale (1987)

Attrazione fatale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nello stesso anno di Wall Street Douglas realizza anche il film di culto del decennio, un thriller psicologico patinato e dalla messa in scena prestigiosa. Attrazione fatale si regge sull’alchimia incredibile tra l'attore e la coprotagonista Glenn Close, amante occasionale che si trasforma in psicopatica pronta a distruggere la famiglia dell’uomo fedigrafo. Dietro la confezione mainstream si cela una critica ferocissima allo yuppismo degli anni ‘80, superficiale e dedito all’edonismo spicciolo. Tante nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia e attrice protagonista. Tagliente e ipnotico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La guerra dei Roses (1989)

Altro ruolo decisamente fuori dagli schemi per l’attore, il quale nel geniale film diretto da Danny De Vito ritrova la grande Kathleen Turner con cui aveva già realizzato All’inseguimento della pietra verde e Il gioiello del Nilo. Ma stavolta il tono cambia radicalmente: La guerra dei Roses è una commedia nerissima su una coppia che non si sopporta più, fino ad arrivare a fare di tutto pur di ferire l’altro. Scene di culto e un tono quasi ha horror per uno dei lungometraggi più divertenti e insieme inquietanti mai realizzati. Film che oggi difficilmente potrebbe essere giato...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Black Rain - Pioggia sporca (1989)

Anche se la trama di questo noir metropolitano non è certamente delle più originali, la messa in scena di Ridley Scott lo trasforma in un oggetto affascinante e notturno. Douglas diventa immediatamente il protagonista perfetto per Black Rain - Pioggia sporca, poliziesco dall’ambientazione notturna e affascinante, una sorta di Blade Runner ambientato nel presente ma con intatta l’atmosfera sfavillante e insieme decadente. Andy Garcia e Kate Capshaw sono gli altri attori di un film da rivedere e ammirare, la sua estetica è dirompente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il Presidente - Una storia d’amore (1995)

E chiudiamo col film che ha trasformato la figura di Michael Douglas, capace di impersonare al meglio lo spirito liberal, il fascino e tutte le altre doti di Andrew Shepherd, POTUS uscito dalla penna di Aaron Sorkin. Diretto da un Rob Reiner in stato di grazia, Il Presidente - Una storia d’amore è la grande commedia americana degli anni ‘90, così piena di momenti indimenticabili da non poter scegliere. E con un monologo finale da storia del cinema. Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox e molti altri grandi nomi per un cast pazzesco. Un classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.