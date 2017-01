Michael Dougherty dirigerà Godzilla 2

L'ottobre scorso la Legendary Pictures e la Warner Bros. avevano scelto due sceneggiatori, Michael Dougherty e Zach Shileds, per il sequel del Godzilla di Gareth Edwards.

Oggi arriva la notizia che Dougherty dirigerà anche il film, dove in un epico momento del cinema di mostri il lucertolone giapponese incontrerà King Kong. Con Shields, il regista americano ha collaborato per il suo horror natalizio Krampus, che gli ha meritato una certa stima nell'ambiente (noi non siamo altrettanto entusiasti, ma al giorno d'oggi qualsiasi horror di non infimo livello è considerato un capolavoro).

Comunque sia, si è guadagnato la stima degli Studios, che gli hanno assegnato questo importante progetto che al momento si intitola ancora Godzilla 2 e che uscirà il 22 maggio 2020.