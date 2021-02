Michael Cimino e I suoi migliori film in streaming

News Cinema

Oggi nasceva il grande autore de Il cacciatore e L'anno del dragone. Ecco il nostro omaggio con cinque film in streaming imperdibili.

Il 3 febbraio 1939 nasceva a New York Michael Cimino, autore che probabilmente come nessun altro appartenente alla generazione della “Nuova Hollywood” ha scritto la storia del cinema contemporaneo nel bene e nel male. Con il suo stile sempre viscerale e carico di significazioni Cimino ha realizzato film dal fascino indiscutibile, capaci di suscitare nel pubblico e nella critica emozioni fortissime, quase sempre contrastanti. Perché il suo cinema, composto soltanto da successi e fallimenti epici, in qualche modo costringe chi lo vede a schierarsi, a prendere una posizione precisa. Michael Cimino, e non è una forzatura retorica, lo si può soltanto amare oppure odiare. Non ci sono vie di mezzo, non esistono compromessi con i suoi prodotti. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per ricordare il cineasta morto nel 2016 a 77 anni sono il meglio disponibile. Paradossalmente manca in streaming in Italia I cancelli del cielo, l’opera che rappresenta il suo più grande fallimento e insieme il suo lavoro maggiormente enigmatico e affascinante. Quello per cui probabilmente verrà ironicamente ricordato. E anche questa in fondo è la grandezza di Michael Cimino. Buona lettura.

Una calibro 20 per lo specialista (1974)

Chiamato da Clint Eastwood a esordire dietro la macchina da presa dopo che aveva invitato la sceneggiatura alla Malpaso, Cimino ripaga la fiducia realizzando un thriller dalla struttura solida e dalla messa in scena che lascia già intravedere che autore intenso sarà in futuro. Una calibro 20 per lo specialista possiede infatti un’aura di predestinazione che abbraccerà tutto il resto del suo cinema. Perfetto Eastwood come protagonista, bravissimo a supporto un giovanissimo Jeff Bridges che si regala così la nomination all’Oscar. Uno dei classici di genere degli anni ‘70. Disponibile su Apple Itunes, NOW TV.

Il cacciatore (1978)

Il cacciatore: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD

L’epopea del gruppo di amici che affronta il dramma della Guerra in Vietnam e ne esce segnato per sempre consegna di diritto Cimino e il suo cast alla storia del cinema. Il cacciatore possiede così tanti momenti di pathos genuino che rimane impossibile sceglierne soltanto uno. Le sequenze di prigionia hanno scioccato e ancora scioccano gli spettatori, così come la tragica conclusione. Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale, John Savage e tutti gli altri sono semplicemente perfetti. Un film sul conflitto, prima di tutto quello interiore di chi non sa come lasciarsi alle spalle l’orrore. Cinque Oscar tra cui miglior film e regia. Opera intramontabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

L’anno del dragone (1985)

Questo è a nostro avviso il miglior film di Michael Cimino, un poliziesco che in maniera ideale e dolorosa rappresenta il seguito de Il cacciatore. Proprio così, perché il poliziotto/crociato che vuole sgominare la mafia cinese a New York si porta ancora dentro l’odio per il Vietnam, e dietro la sua missione nasconde i traumi vissuti. L’anno del dragone possiede una messa in scena vibrante e maestosa, che si poggia sulle spalle possenti di un Mickey Rourke senza eguali. Cinema sanguigno e appassionato, con grandi sequenze d’azione e di introspezione. Un Cimino brutale e poetico. Il migliore. Disponibile su Infinity.

Ore disperate (1990)

Forse l’unico vero film su commissione del cineasta, che realizza il remake del classico con Humphrey Bogart per tentare di rifarsi del flop del precedente (e onestamente pessimo) Il siciliano. E invece Ore disperate si rivela uno dei suoi film migliori, adrenalinico e impazzito fin dalle prime scene. A un Rourke elettrico si contrappone un Anthony Hopkins di gran classe. Altro tassello prezioso ed enigmatico di una filmografia costruita sullo stridore, sugli opposti, sulle provocazioni. Grande cinema, ancora oggi tiene incollati alla poltrona. Disponibile su NOW TV.

Verso il sole (1996)

Ultimo film prima del ritiro più o meno forzato, Verso il sole è un road movie dell’anima, che diventa racconto quasi esoterico di un tentativo di redenzione impossibile eppure presente, vicino, palpabile. Woody Harrelson si regala al regista con tutto il suo ardore e sforna una delle sue interpretazioni più avvincenti e sentite. In un ruolo di contorno la grande Anne Bancroft, attrice capace di rendere prezioso ed elegante qualsiasi tipo di personaggio, anche il più stravagante come questo. Un film pulsante, imperfetto e rabbioso, che riassume al meglio l’idea di cinema di Michael Cimino. A suo modo l’emozionante commiato dal grande schermo di un autore titanico e indimenticabile. Disponibile su Amazon Prime Video.