Michael Bay e la Sony trasformeranno un audiolibro in un action thriller

La Sony e Michael Bay hanno acquistato i diritti di Armored, un audiolibro di Mark Greaney, autore degli ultimi romanzi di Jack Ryan, per farne un action thriller cinematografico.

Anche in questo momento in cui siamo tutti disorientati, Michael Bay resta iperattivo: un giorno dopo l'annuncio della produzione di Songbird, arriva la notizia che produrrà anche un adattamento di un audiolibro ancora di Mark Greaney, intitolato Armored, per la Sony Pictures. Potremmo anche sbagliarci ma dovrebbe essere la prima volta che un audiolibro diventa un film. Greaney è autore della serie di romanzi "The Gray Man" ma soprattutto ha continuato l'opera di Tom Clancy dopo la sua morte, scrivendo 4 libri della serie di Jack Ryan.

Protagonista della storia è una guardia del corpo privata, specializzata in incarichi ad alto rischio, che soffre di vecchie ferite fisiche e mentali. L'uomo acconsente ad accompagnare un convoglio pesantemente armato e corazzato, che trasporta dei delegati delle Nazioni Unite, attraverso il territorio dei cartelli della droga in Messico. Quando si trovano in cima alla Sierra Madre, dovranno difendersi dagli attacchi di gang rivali, dalla corruzione della polizia e da una talpa, determinata a far saltare i colloqui di pace distruggendo il convoglio.

Per la cronaca, il romanzo sarà pubblicato dopo l'uscita dell'audiolibro che a sua volta uscirà verso la fine dell'anno. Fonti vicine allo Studio dicono che l'azione sarà trasportata in un altro luogo pericoloso, che non sarà il Messico, anche se non si capisce il motivo. La produzione è al momento in cerca di uno sceneggiatore che adatti (o riscriva) la storia per il cinema.