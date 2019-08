Michael Bay dirigerà l'action-thriller Black 5 per la Sony Pictures

News Cinema

La Major e il regista hanno già realizzato insieme Bad Boys e Bad Boys II.

La Sony ha deciso di produrre e distribuire l’action-thriller Black 5 che sarà diretto da Michael Bay. Il regista e la compagnia anni indietro hanno già realizzato insieme Bad Boys (che ha lanciato la carriera di Bay) e il suo sequel Bad Boys II. La trama del nuovo progetto non è ancora stata rivelata, ma si sa che la storia è un’idea originale dello stesso Bay e che c’è l’intenzione di realizzarne anche un videogioco che verrà messo sul mercato dopo l’uscita in sala del lungometraggio.

Michael Bay inizierà a occuparsi di Black 5 appena finita la post-produzione del suo prossimo Six Underground, che arriverà direttamente su Netflix nel prossimo anno. La storia di questo film sembra più quella di una commedia d’azione che di un vero e proprio thriller. Sei miliardari decidono di fingersi morti al fine di creare una task segreta che darà la caccia a criminali sparsi in tutto il mondo. Nel cast di Six Underground ci sono Ryan Reynolds (altro indizio che il tono potrebbe essere quello leggero…), Corey Hawkins e Adria Arjona. Bay vorrebbe iniziare le riprese di Black 5 entro la fine del 2020.

Azione, ritmo sfrenato ed effetti speciali sono l’anima del cinema testosteronico di Michael Bay. Basta pensare a blockbuster come il franchise di Transformers o Armageddon, ma anche a film più “piccoli” come il riuscitissimo 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.