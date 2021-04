Michael "Batman" Keaton finalmente sul set di The Flash!

News Cinema

L'anno scorso era stato confermato che Michael Keaton sarebbe tornato come Batman in The Flash, ma adesso finalmente le riprese sono iniziate ieri e l'attore spiega cosa gli faceva davvero paura.

A giugno dell'anno scorso era arrivata la notizia che Michael Keaton avrebbe ripreso il ruolo di Batman, interpretato nei film di Tim Burton, per il film The Flash, ma solo adesso possiamo dire con certezza che l'attore ci sarà, anzi, si trova già a Londra, dove le riprese sono iniziate ieri con la regia di Andy Muschietti, come lo stesso regista ha rivelato su Instagram.

Le perplessità di Keaton non riguardavano il fatto di riprendere il ruolo dopo trent'anni, ma la paura del covid, come aveva dichiarato appena un mese fa, mandando in fibrillazione i fan, che temevano un suo ripensamento:

Ad essere sincero, quello che mi preoccupa più di tutto è il Covid. Sono più preoccupato di questo e tengo d'occhio la situazione del Covid in Inghilterra più di tutto il resto. Questo deciderà tutto, e questo è il motivo per cui vivo fuori dalla città con una vasto terreno intorno, perché questa faccenda del covid mi fa davvero preoccupare. È questa la prima cosa per quel che riguarda tutti i progetti. Ci penso e mi dico: questa cosa mi ucciderà, letteralmente? E se non lo fa allora ne possiamo parlare.

Evidentemente la situazione delle vaccinazioni in Inghilterra lo ha parecchio confortato sui rischi che corre e dunque Keaton è pronto a tornare in azione nella storia di The Flash, che vede il personaggio di Ezra Miller tornare indietro nel tempo per evitare la morte di sua madre. Facendo questo, crea senza volerlo un altro universo protetto dal Batman di Keaton, che adesso ha ovviamente 30 anni di più. L'uscita americana di The Flash resta al momento fissata al 4 novembre 2022.