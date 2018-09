Michael B. Jordan sarà protagonista di Rainbox Six e Without Remorse, tratti dai romanzi di Tom Clancy

Michael B. Jordan ha firmato un accordo con la Paramount Pictures per recitare da protagonista e produrre due thriller tratto da romanzi di Tom Clancy, precisamente Rainbow Six e Without Remorse. L'attore avrà il ruolo di John Clark, un personaggio ricorrente nei lavori dello scrittore di Caccia a Ottobre Rosso, il libro che ha lanciato l'altro eroe Jack Ryan.

Ex Navy-Seal, John Clark diventa un agente della CIA che all'inizio funge da spalla proprio a Jack Ryan, finché con Without Remorse ottiene il suo primo scritto da protagonista assoluto. In tutto il personaggio è apparso in ben diciassette romanzi scritti da Clancy. In produzione entrerà per primo Without Remorse, seguito da Rainbow Six.

Diventato una star di primo piano grazie a Creed, di cui sta per uscire l'attesissimo sequel, Michael B. Jordan ha piazzato anche l'enorme successo di Black Panther. L'attore si è fatto notare per la prima volta in televisione grazie alla serie TV di culto Friday Night Lights, di cui è stato nel cast principale nelle ultime due stagioni. Tra i suoi progetti futuri ci sarà anche la quarta collaborazione con il regista Ryan Coogler, un biopic intitolato Wrong Answer.