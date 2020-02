Michael B. Jordan raggiunge Margot Robbie e Christian Bale nel nuovo misterioso film di David O. Russell

News Cinema

L'attore, attualmente nelle nostre sale ne Il Diritto di Opporsi, lega il suo nome a un progetto che per ora non ha né titolo né trama.

Michael B. Jordan è il nuovo eccellente membro del cast del prossimo film di David O. Russell, un progetto che ancora non ha un titolo e a cui sono già legati i nomi di Margot Robbie (attualmente nelle nostre sale in Birds of Prey) e Christian Bale, già diretto dal regista in The Fighter e American Hustle.

Non sappiamo quale ruolo interpreterà l’attore che è stato Black Panther e Adonis Creed, e questo perché non esiste praticamente alcuna informazione sulla trama del film, che però sembra non essere ispirato ad alcun personaggio realmente esistito o fatto vero e nemmeno a un romanzo. L'idea è insomma originale, cosa piuttosto insolita per Russell. Sembra che le riprese cominceranno nel mese di aprile, per un'uscita prevista probabilmente per il 2021.

L'ultimo film che abbiamo visto di David O. Russell, nel 2015, era Joy, con Jennifer Lawrence. E’ passato quindi un po’ di tempo, e visto il terzetto di attori protagonisti, a cui se ne aggiungeranno probabilmente altri quasi certamente illustri, inutile dire che lo aspettiamo con ansia. La maniera migliore per prepararsi è andare a vedere il cinecomic su Harley Quinn, recuperare in qualche modo Le Mans '66 - La Grande Sfida (dove Bale è Ken Miles) e correre al cinema a gustare Il Diritto di Opporsi, in cui Michael B. Jordan interpreta l'avvocato Bryan Stevenson, che alla fine degli anni '80 difese un uomo accusato ingiustamente di omicidio, Walter McMillian (Jamie Foxx).