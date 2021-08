Michael B.Jordan in missione per il titolo di re degli addominali

News Cinema

Michael B. Jordan è di nuovo al lavoro sul suo fisico e stavolta il suo obiettivo sono addominali a dir poco favolosi. L'attore sembra aver già raggiunto il traguardo, a giudicare da una Instagram story.

Che mondo sarebbe il nostro senza i social che ci permettono diverse incursioni nel quotidiano delle grandi star? Se non fosse per le storie di Instagram, per esempio, oggi non potremmo goderci lo spettacolo degli addominali perfettamente scolpiti di Michael B. Jordan, che solo pochi giorni fa abbiamo visto nel trailer di A Journal for Jordan. Ma non è del film di Denzel Washington che vogliamo parlare oggi, bensì proprio del fisico dell'attore che per noi resterà sempre Adonis Creed.

Michael B. Jordan, che si è guadagnato il titolo di uomo più sexy del pianeta, appare in splendida forma in una Instagram story da lui stesso condivisa e intitolata In missione. Se la missione è sfoggiare il cosiddetto tartarughino, allora è stata portata a termine molto felicemente, come si vede da questo screenshot, purtroppo non di ottima qualità, che arriva dal sito Cinemablend.

Michael B. Jordan ha sempre investito, oltre che sul suo talento di attore, sul suo fisico, e per Senza rimorso ha fatto un lavoro straordinario, imparando tecniche di lotta e a maneggiare diverse armi. E’ probabile che adesso si stia allenando per Creed III, di cui è anche il regista. Ricordiamo, a proposito della saga pugilistica spin off di Rocky, che per il secondo film il nostro aveva messo su 10 chili di muscoli perché voleva mostrare al pubblico il cambiamento del suo personaggio, diventato più forte e prestante. Ecco, per la gioia dei nostri occhi, un altro screenshot.

Creed III arriverà in sala nel 2022. Tra gli altri film in cui vedremo l'attore, accanto al già citato A Journal for Jordan, c'è Methuselah di Danny Boyle. Diverso tempo fa vi avevamo dato notizia anche di Wrong Answer, che avrebbe riunito Michael a Ryan Coogler, il regista di Creed.

Leggi anche Michael B. Jordan nel trailer di A Journal for Jordan diretto da Denzel Washington