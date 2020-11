Michael B. Jordan è l'uomo più sexy del 2020 per People

News Cinema

Dopo John Legend lo scorso anno, il giovane protagonista di Creed e Black Panther, è il quinto uomo di colore ad assicurarsi il titolo di Sexiest Man Alive. La nostra intervista a inizio carriera.

Anche quest'anno, puntualmente, la rivista americana People dedica la copertina all'uomo più sexy del mondo (loro dicono "vivente", che fa pensare a uno strano concorso alternativo per zombi, per specificare che sex symbol riconosciuti come Marlon Brando o Errol Flynn non sono candidabili). Se l'anno scorso l'onore era toccato al cantante John Legend, quarto uomo di colore ad aggiudicarsi il riconoscimento, stavolta a riceverlo è l'attore Michael B. Jordan, che diventa il 35esimo personaggio nella storia del premio e il quinto black man nella categoria.

Siamo sicuri che stavolta ci saranno ben poche discussioni sul fatto se Jordan meriti o meno questo premio, che noi vogliamo leggere anche come un riconoscimento alla sua sensibilità e intelligenza di interprete, nonché al suo impegno civile in nome dell'uguaglianza e dell'inclusione. L'attore lo ha commentato in questo modo: "È una bella sensazione. Sapete, tutti scherzavano dicendomi: "Mike, questa è l'unica cosa che probabilmente non otterrai. Ma è un bel club di cui fare parte", aggiungendo che le donne della sua famiglia (l'attore è single), in particolare la mamma e la zia, sono orgogliose per la cosa, visto che, inclusa la nonna oggi scomparsa, hanno sempre letto di questo premio per cui avranno "un posto speciale".

Noi abbiamo avuto occasione di incontrare Michael B. Jordan all'inizio della sua carriera, 7 anni fa, quando di anni ne aveva 26, ed era venuto a presentare la sua opera d'esordio (e del regista Ryan Coogler), Prossima fermata: Fruitvale Station e si preparava a interpretare Creed. In quell'occasione ci aveva colpito la sua semplicità e il suo essere coi piedi per terra, un'immagine ben lontana dall'ego gonfiato a dismisura di certi attori.

Con i film che ha interpretato, incluso Black Panther e Il diritto di opporsi, ha confermato le sue doti e crediamo che non abbia perso la sua semplicità. Ve la riproponiamo, in modo che possiate rendervi conto che Michael B. Jordan non è solo un bel ragazzo ma anche un uomo intelligente, cosa che in genere aumenta il sex appeal. Nell'occasione già lo si paragonava a Denzel Washington, che incidentalmente è stato tra l'altro il primo uomo di colore riconosciuto da People come più sexy nel 1996. Ci sembra che Jordan, a 33 anni, sia sulla strada giusta per affiancare il maestro, che ha vinto il primo Oscar quando ne aveva 36.