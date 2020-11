Mi chiamo Francesco Totti stasera in prima visione su Sky

News Cinema

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Sport Serie A il film documentario di Alex Infascelli che ha commosso il pubblico della Festa del Cinema di Roma, da oggi disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. E Sky Sport Serie A dedica il palinsesto odierno al Pupone.

Dopo aver entusiasmato e commosso il pubblico della Festa del Cinema di Roma poche settimane fa, debutta stasera in prima visione alle 21alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Sport Serie A Mi chiamo Francesco Totti, il documentario di Alex Infascelli che, traendo spunto dal dal libro "Un Capitano" scritto da Francesco Totti con Paolo Condò ed edito da Rizzoli, ripercorre la vita e la carriera di uno dei più forti calciatori italiani di sempre, storico capitano e simbolo della AS Roma. Il film sarà ovviamente anche disponibile on demand su su Sky e in streaming su NOW TV.

Mi chiamo Francesco Totti: il trailer

Mi chiamo Francesco Totti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

"Tutto ciò che è raccontato nel film – come tutto ciò che è omesso - è lo specchio di quello che Francesco trova veramente importante nella sua storia, la storia che lo ha portato sino a qui," ha detto Alex Infascelli, che ha diretto Mi chiamo Francesco Totti e l'ha scritto assieme a Vincenzo Scuccimarra. "Quando mi è stato proposto di raccontare la storia di una figura immensa e trasversale come quella di Francesco Totti, ero in dubbio se accettare o meno. Non per superbia ma, al contrario, per umiltà," ha confessato Infascelli, regista vincitore del David di Donatello per Almost Blue, e per il documentario S Is for Stanley - Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick. "Pensavo – ha proseguito – che questo non dovesse essere un documentario sul calcio, bensì il memento filmico di un periodo irripetibile per Roma, e del suo protagonista, che non ha avuto, e non avrà, eguali nella storia di questa città".

Infascelli ha sottolineato quanto la partecipazione di Totti sia stata fondamentale nella narrazione: "Per fare questo, senza peccare di onnipotenza, avevo una sola possibilità: quella del racconto in prima persona, ovvero: coinvolgere totalmente Francesco, che diventava la sola voce narrante della storia, l’unico che poteva ridimensionare se stesso. Un uomo capace di slanci introspettivi e descrizioni immaginifiche e sorprendenti".

In occasione di questa importante prima tv, la programmazione di Sky Sport Serie A di lunedì 16 novembre sarà interamente dedicata al Pupone, con un palinsesto speciale battezzato "Una giornata con Francesco Totti" che farà rivere ai tifosi romanisti e agli appassionati di calcio tutti alcune tra le sue più belle partite con la maglia della Roma, e proporrà speciali a lui dedicati. Da non perdere nel corso della giornata l’appuntamento con "History Remix Speciale Totti", con le fasi più belle di tutta la sua carriera da giocatore, e lo speciale che raccoglie tutti i gol segnati dal calciatore giallorosso in Serie A. Senza dimenticare "Grazie Totti, l'Ultima Partita", per rivivere l’ultima gara da capitano, la festa e il saluto finale al popolo giallorosso.

Lunedì 16 novembre: la programmazione di Sky Sport Serie A dedicata a Francesco Totti

Ore 08.30: History Remix, Speciale Totti

Ore 9.00: Serie A, Lazio-Roma (10/03/2002)

Ore 10.45: Sintesi Serie A, Inter-Roma (25/10/2005)

Ore 11.15: Roma-Lazio (11/01/2015)

Ore 11.30: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 12.00: L'Uomo della Domenica Totti

Ore 12.30: Grazie Totti, l'Ultima Partita

Ore 13.30: Tutti i Gol di Totti in Serie A

Ore 14.30: Serie A, Roma-Juventus (08/02/2004)

Ore 16.15: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 16.45: Serie A, Lazio-Roma (10/03/2002)

Ore 18.30: Sintesi Serie A, Inter-Roma (25/10/2005)

Ore 19.00: L'Uomo della Domenica Totti

Ore 19.30: Sintesi Serie A, Roma-Juventus (08/02/2004)

Ore 20.00: History Remix, Speciale Totti

Ore 20.30: Totti Re di Roma

Ore 21.15: MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

Ore 23.15: Serie A, Roma-Parma (17/06/2001)

Ore 23.45: Tutti i Gol di Totti in Serie A

Ore 00.45: Grazie Totti, l'Ultima Partita