Mi chiamo Francesco Totti: il film da vedere e commentare insieme venerdì 27 novembre con SimulWatch

L'unanimemente apprezzato documentario Mi chiamo Francesco Totti diretto da Alex Infascelli, racconta con passione sportiva e umana la storia del Capitano. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 27 novembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 27 novembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film documentario che ritrae la vita sportiva e privata dell'amato ex Capitano della Roma. Mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli, è tratto dal libro Un Capitano scritto dallo stesso Totti con Paolo Condò, ed esplora il lungo percorso del calciatore nei suoi 25 anni di carriera con la maglia giallorossa dell'A.S. Roma, allargando il ritratto a un uomo di fronte alle scelte della sua vita.

L'appuntamento per vedere tutti Mi chiamo Francesco Totti e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 27 novembre alle 21:30.

Mi chiamo Francesco Totti, è un documentario sullo storico capitano dell'A.S. Roma, che nelle ore antecedenti al suo addio al mondo del calcio, ripercorre davanti uno specchio la sua vita e la sua carriera. È così che tra momenti calcistici importanti, ricordi e scene più intime, Francesco racconta se stesso come uomo e come calciatore, divenuto uno dei simboli iconici della sua squadra.

Vita privata, campionati, goal e momenti privati si mescolano, consegnando agli spettatori e ai tifosi un ritratto completo di Francesco Totti con le riflessioni che hanno portato il calciatore a compiere le sue scelte sul campo e nel privato.



Mi chiamo Francesco Totti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.