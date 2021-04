"Mi chiamano gladiatore": i migliori film in streaming di Russell Crowe

News Cinema

Il grande protagonista del film di Ridley Scott compie oggi 57 anni. Ecco gli altri magnifici film in streaming che ha interpretato

Verrà sicuramente ricordato nei decenni per il ruolo di Massimo Decimo Meridio, e meritatamente. Ma la carriera di Russell Crowe non può certo essere ridotta al solo protagonista de Il gladiatore. L’attore neozelandese che oggi compie 57 anni ha infatti costruito, soprattutto a cavallo tra i due millenni, una filmografia davvero invidiabile alternando prestazioni basate sul suo innato carisma scenico ad altre di enorme spessore drammatico. Basta pensare che tra il 1997 e il 2003 ha recitato in cinque titoli candidati all’Oscar come miglior film, con due vittorie di fila. Nella cinquina che abbiamo selezionato per rendergli omaggio non rientrano opere notevoli come Pronti a morire di Sam Raimi, L.A. Confidential di Curtis Hanson, Insider - Dietro la verità di Michael Mann (in questo caso però soltanto perché non è disponibile in streaming), Quel treno per Yuma di James Mangold, Robin Hood di Ridley Scott, Les Misérables di Tom Hooper. I cinque film in streaming scelti rappresentano a nostro avviso le migliori interpretazioni di un attore che merita di essere annoverato tra i più grandi del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Russell Crowe

Il gladiatore

A Beautiful Mind

Master & Commander: sfida ai confini del mare

Cinderella Man - Una ragione per lottare

American Gangster



Il gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Che piaccia o meno, il peplum diretto da Ridley Scott ha scritto il mito cinematografico come nessun altro film lontano dalla cultura dei fumetti e dei cinecomic. E meritatamente, perché Il gladiatore è un progetto ideato con enorme intelligenza e realizzato ancor meglio. E poi in filigrana la storia nasconde un discorso sul rapporto tra potere e spettacolo decisamente non scontato. Russell Crowe riempie il personaggio di Massimo come nessun altro avrebbe saputo fare, e scrive almeno un paio di scene destinate a rimanere impresse per sempre. Cinque Oscar tra cui quelli al film e al protagonista. Onestamente non abbiamo nulla da obiettare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

A Beautiful Mind (2001)

Questo è il film che ha consacrato a nostro avviso Crowe come un grande attore, non soltanto uno con carisma e presenza scenica. Poiché ammettiamolo: nella parte di John Nash è davvero fuori ruolo. Eppure fornisce una prova maiuscola, struggente e stratificata, che a nostro avviso avrebbe dovuto valergli più della sola nomination. Se A Beautiful Mind è un gran melodramma lo deve a lui, alla regia raffinata di Ron Howard e alla bravura del cast di contorno. Altro Oscar per il miglior film per un biopic intimo e davvero ben costruito. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Master & Commander: sfida ai confini del mare (2003)

Che spettacolo di eleganza e potenza visiva è Master & Commander! Uno dei lungometraggi esteticamente più riusciti della storia del cinema contemporaneo, perfettamente incorniciato dalla fotografia di Russell Boyd e dalla regia sopraffina di un genio quale è Peter Weir. Il rapporto di amicizia che i due protagonisti Russell Crowe e Paul Bettany sviluppano nel film è virile eppure sensibile, soffuso, qualcosa che difficilmente si incontra dentro spettacoli sontuosi come questo. Un lungometraggio da amare incondizionatamente, a nostro avviso il migliore interpretato da Crowe. Disponibile su Chili.

Cinderella Man - Una ragione per lottae (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il biopic sul pugile James Braddock e la sua storia di redenzione personale che diventa quella di una nazione messa in ginocchio dalla Grande Depressione viene realizzata da Ron Howard con un senso dello spettacolo popolare di livello altissimo. Cinderella Man è un film “populista” nel senso più alto del termine, commuove e racconta una pagina di storia dolorosa come non si era fatto dai tempi di Furore di John Ford. Grande anche Paul Giamatti come non protagonista, giustamente candidato all’Oscar. Anche il film, il regista e il protagonista meritavano. Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

American Gangster (2007)

American Gangster: Trailer del film con Denzel Washington e Russell Crowe

Nel crime-movie diretto da Ridley Scott Crowe lascia il ruolo carismatico all’altro titano Denzel Washington e si riserva il ruolo di un poliziotto tanto cocciuto quanto umanissimo, dimesso e problematico. Un’interpretazione sommessa e preziosa, perfetto specchio per quella del collega. American Gangster è un grande affresco di cinema, classico ed elegante, potente nella narrazione e sfumato nei ritratti psicologici. Un film troppo sottovalutato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.