Mezzogiorno e mezzo di fuoco: in arrivo il remake animato Blazing Samurai!

In arrivo un nuovo film animato, Blazing Samurai, reboot di Blazing Saddles ovvero Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks.

Se non avete mai visto Blazing Saddles, ovvero la parodia western di Mel Brooks Mezzogiorno e mezzo di fuoco... beh, dovreste subito correre ai ripari e procurarvela. Uscito nel 1974, è uno dei film più divertenti del regista americano, in cui uno sceriffo di colore deve riportare ordine in una cittadina interamente abitata da bianchi e anche piuttosto razzista... potrebbe essere l'occasione giusta di rispolverarlo prima di vedere Blazing Samurai, un cortometraggio animato in lavorazione che si rifà direttamente alla storia del film. Con la differenza che il protagonista è un... cane aspirante samurai che arriva in una cittadina di soli gatti (e ovviamente c'è anche una strizzatina d'occhio ai film di Kurosawa).

Il cane in questione si chiama Hank e viene incaricato di proteggere la città felina di Kakamucho (niente battutacce, please). E nella versione originale a prestare le voci ai protagonisti sarà lo stesso inossidabile Mel Brooks assieme a un impressionante cast vocale composto da Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, George Takei, Michelle Yeoh e Djimon Hounsou. A dirigere sarà Mark Koetsier mentre alla produzione c'è invece il regista del Re Leone, Rob Minkoff.

Il film ha un budget di 46 milioni di dollari e dovrebbe essere completato entro l'estate del 2021. Si tratta di un progetto che risale a diversi anni fa ma che, finalmente, è in via di realizzazione. Lo aspettiamo!