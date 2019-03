Metti una sera Dario Argento ai David di Donatello

Confessiamo: le cerimonie dei premi cinematografici riusciamo a guardarle solo a pezzi e bocconi, a meno che non siano brevi come quella del festival di Cannes. I David di Donatello 2019, trasmessi in prima serata su Rai 1, non fanno eccezione. Forse perché abbiamo passato da un pezzo l'età del tifo e perché quando la giuria è così vasta non c'è certezza di meritocrazia, ma proprio non ci interessano. Però ieri qualcosa della 64esima edizione lo abbiamo visto e seguito sui social. Tra i personaggi che sono saliti sul palco in veste di premiati, oltre naturalmente a un Tim Burton che faceva tenerezza per come non stava letteralmente nella pelle, ci ha fatto un grande piacere vedere il maestro del giallo e dell'horror italiano Dario Argento, a cui è stato assegnato un David Speciale (lo hanno chiamato così ma è di fatto un premio alla carriera, che serve in genere a riconoscere qualcuno che non lo ha mai ricevuto per il suo lavoro).

L'Accademia che assegna il premio più importante del cinema italiano, in modo non dissimile a quello che ha fatto l'Academy americana con gli Oscar per tanti anni, non ha mai considerato il cinema di genere degno di essere premiato. E dunque i registi che si sono trovati a fare questo lavoro magari con un grande successo anche internazionale, proprio in patria non sono mai stati riconosciuti per le loro capacità.

Ha fatto dunque un effetto un po' strano - oltre a darci una grande soddisfazione - vedere Dario Argento (ristabilito dopo un recente infortunio) sul palco dei David, premiato con grande gioia e affetto da Stefania Rocca (attrice per lui ne Il cartaio, che non è, va beh, uno dei film memorabili della sua carriera). E conoscendo Argento, la sua ironia e la sua abitudine di dire le cose come stanno, ci aspettavamo la frecciatina con cui ha accolto, pur felice, il premio come un tardivo riconoscimento del suo contributo al cinema italiano. Certo, all'epoca dei suoi capolavori molti dei giurati di oggi non erano ancora nati e il cinema d'autore (tornato alla grande con film come i premiati Dogman e Sulla mia pelle) dettava legge ai David, per cui non è sicuramente colpa dei giurati odierni se non lo hanno premiato per film entrati nella storia del cinema e amati ovunque nel mondo come Profondo rosso e Suspiria.

Ma del resto anche Tim Burton in America ne ha condiviso il destino (a parte un Golden Globe e due nomination per film d'animazione) e, come ha detto in questi giorni, questo è il premio più importante che abbia mai ricevuto, non mancando di sottolineare la poca considerazione di cui gode in patria in certi ambienti. Togliersi un sassolino dalla scarpa è una cosa che questi grandi artisti hanno tutto il diritto di fare. E anzi, a proposito di Suspiria, chissà se Dario Argento ha incontrato Luca Guadagnino e si sono parlati. Pensiamo di no, e in ogni caso non stato a favore di telecamere. Peccato, poteva essere un altro di quei momenti imbarazzanti che rendono indimenticabili queste cerimonie. Al di là delle battute, speriamo che questo riconoscimento a Dario Argento sia il segno di una maggiore considerazione per il cinema di genere, nella speranza che prima o poi un suo talentuoso emulo - magari da giovane - possa salire sul palco a ritirare il David per un film e non per una carriera.

(foto: Luca Carlino)