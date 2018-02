Metti la nonna in freezer: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film

Arriverà al cinema il 15 marzo prossimo Metti la nonna in freezer, la commedia diretta dai giovani Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con protagonisti Miriam Leone, Fabio De Luigi e Barbara Bouchet, e con Maurizio Lombardi, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude e Eros Pagni. Il film, a base di travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie, è un'irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.



ComingSoon.it e 01Distribution ti danno l'opportunità di vedere il film in anteprima il 6 marzo alle 20.30 in moltissime città italiane nelle sale del circuito THE SPACE, UCI Cinemas e in diversi cinema cittadini..

La trama del film

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione…