Metti la nonna in freezer: Fabio De Luigi e Miriam Leone nel poster esclusivo del film

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet).

Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione...

Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti di Metti la nonna in freezer, per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Diretto dai giovani Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi, il film arriverà nei cinema il 15 marzo prossimo, distribuito da 01 Distribution.

Qui sotto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale di Metti la nonna in freezer: