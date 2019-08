Metro 2033: dopo la serie di videogiochi, arriva al cinema l'universo di Dmitry Glukhovsky

News Cinema

L'autore ha finalmente ceduto: una produzione russa si occuperà di tradurre la sua saga sci-fi distopica per il grande schermo.

La saga fantascientifica distopica di Metro 2033 è più nota agli appassionati di videogiochi che ai cinefili: i due universi tra poco si incontreranno, perché la russa Gazprom Media ha ottenuto dall'autore Dmitry Glukhovsky i diritti per la trasposizione cinematografica del suo universo, nato nel romanzo Metro 2033 (2002), al quale sono seguiti in libreria Metro 2034 (2009) e Metro 2035 (2015). La vicenda segue gruppi di sopravvissuti a un olocausto nucleare a Mosca, nei tunnel della metropolitana della città: una disperata società alternativa.

Era il 2009 quando Glukhovsky concesse alla THQ/4AGames i diritti per trasformare il suo libro in un incrocio tra un FPS e un surival horror con l'omonimo Metro 2033 (2010, in occasione della prima traduzione in lingua inglese del romanzo), distribuito su Windows e Xbox 360, successivamente su Xbox One, PS4 e Linux. Il successo del titolo, al quale lo stesso Dmitry prese parte come consulente, ha generato diversi sequel: Metro: Last Light (2013) e Metro Exodus (2019). L'accoglienza a quest'ultimo capitolo, pubblicato a febbraio per Windows, Xbox One e PS4, ha probabilmente generato l'interesse necessario a un'ulteriore espansione della saga in un'altra forma. Mentre si attendono ulteriori informazioni sul regista prescelto e la data d'uscita del lungometraggio, possiamo leggere le parole di Glukhovsky:





“Metro 2033 è stato il mio primo romanzo, ha avuto un ruolo molto speciale nella mia vita, e nonostante avessi ricevuto diverse offerte per trarne un film, le ho rifiutate per dieci anni. Ma ora finalmente ho incontrato una squadra alla quale posso affidare Metro. Abbiamo scoperto che le nostre ambizioni sono simili: creare un blockbuster della massima qualità e stupire anche quelli che hanno letto la trilogia e la conoscono a memoria."