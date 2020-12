Metal Gear Solid, Oscar Isaac è Solid Snake, ecco una prima fanart spettacolare!

News Cinema

All'annuncio ufficiale di Oscar Isaac nel Metal Gear Solid tratto dalla mitica saga videoludica, per la regia di Jordan Vogt-Roberts, un fan ha immaginato l'attore nei panni di Solid Snake.

Da un paio di giorni ogni fan della saga videoludica Metal Gear Solid ideata dal genio di Hideo Kojima sa che Oscar Isaac è stato ufficialmente scelto come interprete del leggendario Solid Snake nell'adattamento cinematografico diretto da Jordan Vogt-Roberts, che ci sta lavorando dal 2014: il regista e l'attore, che si era offerto per il ruolo, sono riusciti a riavviare un progetto in sofferta gestazione sin dal 2006. È normale perciò un certo palpabile entusiasmo in rete da parte degli appassionati della saga di Metal Gear, iniziata nel 1987 in 2D all'epoca dei sistemi MSX2, ma davvero esplosa nell'immaginario collettivo col ripensamento del genere stealth nelle tre dimensioni, col Metal Gear Solid del 1998 per la prima Playstation.

Un fan di nome spdrmnkyxxiii ha voluto condividere su Instagram una sua fanart, nella quale ha già implementato le fattezze di Oscar Isaac in un immaginario manifesto per il film di Metal Gear Solid. Leggi anche Francis & The Godfather: Barry Levinson fa un film su Il Padrino e Oscar Isaac è Coppola

Al momento non si sa se nel progetto di adattamento cinematografico compariranno altri elementi del celebre cast, arricchitosi nel corso degli anni fino a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultimo atto a essere firmato dal creatore(l'ultimo in senso assoluto è Metal Gear Survive, non suo). La curiosità non è poca, anche se la maniera in cui Kojima stesso ha fuso la grammatica cinematografica nel videogioco forse rimarrà per sempre più epocale di un "semplice" adattamento lineare, per quanto si prospetti intrigante. Kojima dal canto suo, nell'ultimo gioco, ha coinvolto come protagonista, insieme a Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley.È ancora presto per sapere quando il Metal Gear Solid con Oscar Isaac vedrà la luce del sole, ma un primo grande passo è stato compiuto.