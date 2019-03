Metal Gear Solid: l'attore Oscar Isaac si candida per il ruolo di Snake

Da tempo immemore per ogni fan della saga di Metal Gear Solid è lecito fantasticare su una versione cinematografica del celebre videogame. Il creatore Hideo Kojima, facendo nomi, aveva dapprima indicato Hugh Jackman come l'ideale incarnazione sullo schermo del personaggio di Solid Snake per poi, tempo dopo, virare su Viggo Mortensen. Gli anni sono passati, il progetto non si è mai concretizzato e questi due attori si direbbero ormai troppo in là con l'età. Nel frattempo, alcuni mesi fa Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, aveva elaborato alcune tavole commissionate da Konami e Sony per capire in quale modo la sua testa avrebbe concepito la versione cinematografica di Metal Gear. Sembra che la collaborazione stia proseguendo bene e, a tal proposito, un attore si è fatto avanti.





Oscar Isaac, che abbiamo visto recentemente in Star Wars, Annientamento e La vita in un attimo, nel corso di una intervista al sito IGN ha risposto senza esitazione. "In quale film tratto da un videogame vorresti recitare?", "Metal Gear è quello in cui... sì, lancio la mia candidature per quel film". La notizia è rimbalzata su tutti i social e pare che i fan del videogioco la stiano accogliendo con cautela, ma positivamente. Jordan Vogt-Roberts ha risposto che la ricerca di un attore per il ruolo di Snake non è ancora iniziata, ma ha lasciato indendere che l'idea non è per niente malvagia, anche grazie a Bosslogic (un grafico che si sbizzarrisce su Instagram in composizioni digitali legate al mondo dell'entertainment) il quale ha immaginato l'aspetto di Oscar Isaac nei panni di Solid Snake (come vedete qui sotto).