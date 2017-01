Meryl Streep difesa dalla Hollywood Foreign Press Association contro Trump

La Hollywood Foreign Press Association difende a spada tratta Meryl Streep, che agli ultimi Golden Globes ha attaccato duramente Donald Trump nel suo discorso al ritiro del premio alla carriera intitolato a Cecil B. DeMille. Il presidente della FPA, Lorenzo Soria, ha diramato a nome dell'associazione un comunicato di sostegno all'attrice. La Streep era stata prontamente controattaccata via Twitter da Trump, che l'aveva definita "pro-Hillary e attrice sopravvalutata". Ecco il testo integrale della lettera:

Cara Meryl, ancora congratulazioni per aver ricevuto il premio Cecil B. DeMille dalla Hollywood Foreign Press Association. Rimaniamo più che convinti della nostra scelta, e applaudiamo i tuoi 40 anni di coinvolgenti lavori. Hai stile, dentro e fuori dal personaggio.

Come organizzazione dei giornalisti, la HFPA sostiene la tua difesa della libertà di espressione e rifiutiamo ogni appello alla censura.

Ti ringraziamo per il tuo continuo sostegno alle arti. Lorenzo Soria

A pochi giorni dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca (previsto per il 20), la battaglia politica è più aperta che mai, e - come qualche osservatore sostiene - è probabile non si spenga mai nell'arco dei prossimi quattro anni.