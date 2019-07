Men in Black International: lo spettacolare show con 100 droni al Festival di Giffoni

News Cinema

Il film in uscita il 25 luglio ha inaugurato il celebre Festival per ragazzi con uno spettacolo eccezionale.

Come forse già sapete, Men In Black: International ha inaugurato venerdì scorso la 49esima edizione del Giffoni Film Festival. In occasione della proiezione del film, presentato in anteprima nazionale, ha avuto luogo uno speciale evento legato al tema principale del festival: "Aria".



Gli alieni di MIB hanno illuminato il cielo della valle di Giffoni con uno spettacolo sorprendente, ideato e realizzato dalla digital creative agency Xister Reply in collaborazione con il partner tecnologico OSC Innovation. I partecipanti hanno potuto assistere all'evento a partire dalle 22.45 nell'area concerti del Festival, quando 100 droni hanno illuminato il cielo creando varie coreografie di luce, formando il logo di Giffoni, un disco volante in movimento e il logo del film.



Lo sciame di droni autonomi, con dotazioni hardware e software all'avanguardia per sicurezza e precisione di posizionamento, è controllato da terra da un sistema centralizzato che gestisce in tempo reale tutti i parametri della flotta. Il sistema di gestione inoltre consente di sincronizzare perfettamente le coreografie dello sciame con i sistemi di regia audio e luci on stage, dando vita ad uno spettacolo coinvolgente e unico nel suo genere, mai realizzato prima per il lancio di un film in Italia.



Ecco il video (con anche immagini del backstage) dello show:



Men in Black: International: Lo show con droni per l'anteprima italiana a Giffoni - HD