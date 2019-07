Men in Black: International in anteprima al Giffoni Film Festival

News Cinema

I giovani giurati della manifestazione vedranno il film, poi seguirà la proiezione aperta al pubblico.

Gli agenti in nero sono tornati. Men in Black: International, dal 25 luglio al cinema, sarà proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival il 19 luglio. In sala Truffaut i giovani giurati delle sezioni Generator (dai 13 anni in su) vedranno il film (con una presentazione di Davide Marini) prima di lasciare la sala per la seconda proiezione aperta al pubblico.

Che ci crediate o no, il primo Men in Black risale a ventidue anni fa. Nel 1997 Will Smith e Tommy Lee Jones, rispettivamente l'Agente J e l'Agente K, sono stati i primi indossare l'abito e occhiali neri per "proteggere la Terra dalla feccia dell'universo", come recitava la frase di lancio. Il film era tratto dall'omonimo fumetto di Lowell Cunningham, pubblicato dalla Aircel Comics, poi rilevata dalla Malibu Comics, a sua volta acquistata dalla Marvel, mentre i diritti cinematografici sono sempre rimasti in mano a Sony Pictures. Il tono più leggero e orientato verso un pubblico di famiglie dell'adattamento cinematografico è la grande differenza rispetto al fumetto, dove prevale uno stile più cupo e uno humour da commedia nera. A controprova di questo, è sufficiente sapere che quel dispositivo usato dagli agenti per cancellare la memoria dei testimoni accidentali, nel fumetto non c'è. Semplicemente, nelle vignette i testimoni vengono uccisi.

Men in Black è stato un grande successo di critica e di pubblico e ha consolidato meglio lo status di stella del cinema di Will Smith. L'attore veniva dalle imprese eroiche contro gli alieni di Independence Day e in questa saga ha proseguito a occuparsi di invasori extraterrestri. Gli alieni non passano mai di moda al cinema, si direbbe.

Men in Black II è arrivato nel 2002 con un'altra storia, sempre ambientata a New York, sempre in corsa contro il tempo per la salvezza della razza umana. Così come i primi due film, anche Men in Black 3 del 2012 è stato prodotto da Steven Spielberg e diretto da Barry Sonnenfeld. Nella terza avventura Will Smith torna indietro nel tempo, alle origini dell'agenzia, per salvare la vita al suo storico partner, interpretato in versione giovane da Josh Brolin.

Arriviamo così al 2019 con Men in Black: International e un nuovo cast. Anche Chris Hemsworth entra nella saga con un curriculum notevole a proposito di battaglie contro gli alieni. Lui che è Thor (Avenger, asgardiano e, guarda un po', alieno) ha dato il suo contributo combattendo al fianco di Iron Man e Captain America contro gli invasori alieni della Terra. L'attore australiano interpreta l'Agente H e al suo fianco c'è l'Agente M, la stessa Tessa Thompson che recita al suo fianco in Thor: Ragnarok nel ruolo di Valchiria. Da Men in Black 3 ritorna anche Emma Thompson, sempre nei panni dell'Agente O, ed entrano in partita Liam Neeson e Rebecca Ferguson, rispettivamente l'Agente High T e Riza.