Men In Black International è in vetta al boxoffice italiano del weekend

Scalza Spider-Man Far From Home, che rimane il vincitore di questo periodo.

Men In Black International con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, appena uscito, è primo al boxoffice italiano del weekend, con un incasso di 1.103.000 euro, con media di 1.900 euro per 580 copie in circolazione: in un'estate cinematografica italiana che si sta difendendo piuttosto bene, è un risultato abbastanza buono, anche se non paragonabile a quello di Spider-Man: Far From Home, che viene scalzato al secondo posto ma porta a casa comunque un altro 1.002.000 euro, per un totale italiano finora di 10.075.000.

In tutto il mondo Men In Black International ha registrato fino a questo momento 247 milioni di dollari, per un costo di 110: non è tecnicamente un flop, ma la ripartenza del franchise è stata di certo zoppicante. Altri numeri per Far From Home, che invece ha appena sfondato il tetto del miliardo con 1.036.000.000 di dollari!